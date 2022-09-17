اتحاد الناشرين العرب يكرم وزير الثقافة

رام الله - دنيا الوطنكرّم اتحاد الناشرين العرب ممثلا برئيس الاتحاد محمد رشاد، اليوم السبت، وزير الثقافة عاطف أبو سيف، على الجهود الكبيرة المبذولة في تنظيم معرض فلسطين الدولي الثاني عشر للكتاب، وإتاحة الفرصة أمام الناشرين والمؤلفين للتفاعل الثري وعرض أبرز منتوجاتهم الأدبية.وناقش أبو سيف، مع وفد الاتحاد أوضاع الناشرين في فلسطين والتحديات التي تواجه دور النشر.ويشارك في المعرض الذي يتواصل حتى 24 أيلول الجاري، في المكتبة الوطنية بسردا شمال رام الله، حوالي 350 دار نشر محلية وعربية ودولية بتوكيلاتها.