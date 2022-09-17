شؤون فلسطينية

التعويض بأرض أو أموال.. الإعلان بقرب البدء بتنفيذ مشروع "الرشيد" بمنطقة الشاطئ

التعويض بأرض أو أموال.. الإعلان بقرب البدء بتنفيذ مشروع "الرشيد" بمنطقة الشاطئ
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن م.ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، بغزة، قرب البدء بتنفيذ مشروع "الرشيد"، في منطقة الشاطئ، غرب غزة.

وقال سرحان في تصريحات إذاعية: إنه منذ بداية العمل في مشروع شارع الرشيد كان مخططاً العمل على توسعة الشارع في "منطقة الشاطئ"، وتم عمل دراسة ورفعها للجنة المتابعة، مشيرة إلى أن الوزارة قامت "بتشكيل لجان وهذه اللجان قامت بدراسة الوضع الموجود، وتم حصرها وتم اعتماد المشروع".

وأضاف: حاليًا سوف يتم البدء بمشروع "الرشيد" والحل هو هدم كل المنشآت الموجودة غرب الشارع.

وتابع: بخصوص المواطنين، سوف يتم تقديم عدة خيارات لهم إما تعويضهم بأرض أو بأموال تكفي للبناء ويتم التقييم وفقًا لكل حالة.

وقال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان: "تواصلنا مع المواطنين بخصوص المشروع، لكن كل مواطن يريد حقه كاملاً، وهذا ما نسعى إليه وهو إعطاء كامل الحقوق للناس".

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