رضوان: حماس تهدف لإقامة علاقات متوازنة مع عمقنا العربي والإسلامي لدعم القضية الفلسطينية

أكد القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، على أن حركة حماس تعتز بعمقها العربي والإسلامي الداعم للقضية الفلسطينية، وهي حريصة على تطوير العلاقات مع العمق العربي والإسلامي.





وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "حماس تهدف إلى إقامة علاقات متوازنة مع عمقنا العربي والإسلامي لدعم القضية الفلسطينية، وحماس لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول".





وشدد رضوان على أن "علاقات حماس قائمة على الاحترام المتبادل مع كافة الدول من أجل دعم القضية الفلسطينية".





في السياق، قال القيادي في حماس، أن الحركة أكدت ترحيبها بالدعوة للجزائر، وأنها وسنذهب إلى الجزائر بعقلٍ وقلب مفتوحين من أجل تحقيق المصالحة، ونأمل لهذه الجهود النجاح.





وأكد رضوان بأن الجهود التي تبذلها الجزائر هي ليست بديلة عن الدور المصري، بل هي جهود متكاملة مع جهود الأشقاء في مصر.





وقال: "نحن ذاهبون إلى الجزائر ونأمل بأن تتم المصالحة وأن تنجح هذه الجهود، فحماس ذاهبة إلى الجزائر بقلب وعقل مفتوحين من أجل إنجاح المصالحة".





وأعرب عن أمله من حركة فتح أن تلتزم باتفاقات المصالحة وأن تدرك المخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطن