دولي

تحذيرات من ارتفاع إصابات فيروس (كورونا) بفصل الشتاء في إسرائيل

تحذيرات من ارتفاع إصابات فيروس (كورونا) بفصل الشتاء في إسرائيل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المسؤول عن مكافحة وباء (كورونا)،  في وزارة الصحة الإسرائيلية، سلمان زرقا اليوم، إن موسم الشتاء الذي على الأبواب سيؤدي لا محالة إلى ارتفاع في عدد المصابين بالانفلوانزا الموسمية وبفيروس (كورونا). 

وأضاف وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أنه "يجب أن يأخذ الجمهور جرعتين الأولى ضد (كورونا) والثانية ضد انفلوانزا. 

واستند زرقا إلى ما يحصل الآن في كل من أستراليا ونيوزيلاندا، حيث حل الشتاء في ظل موجة من تفشي المرض الذي يصيب بالأخص الشرائح السكانية الأكثر عرضة للخطر. 

وأضاف أنه يجب اتخاذ أشد احتياطات الحذر قبل حلول الأعياد اليهودية الوشيكة.

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