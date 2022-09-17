انتهاء عمليات البحث.. تعرف على الحصيلة النهائية لفاجعة انهيار مبنى بالأردن

وأضاف: "بحسب كشف الاستقصاء عن الموجدين داخل البناية السكنية فقد تم الانتهاء من العثور على جميع المحاصرين"، مشيرا إلى أنه "لم يردنا أي بلاغات لهذه اللحظة عن مفقودين آخرين".



وحتى الجمعة، وبعد مرور ثلاثة أيام من انهيار المبنى، كانت قد انتُشلت 13 جثة من تحت أنقاض المبنى الواقع في منطقة جبل اللويبدة وهي من أقدم أحياء العاصمة الأردنية.



وقرر المدعي العام في عمان الأربعاء توقيف ثلاثة أشخاص على ذمة القضية، وهم ابن مالك المبنى والمشرف عليه، ومتعهد الصيانة، وفني الصّيانة بعد أن أسند إليهم "جرائم التسبب بالوفاة والتسبب بالإيذاء".



رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى قديم في منطقة اللويبدة في العاصمة الأردنية، عمّان، إلى 14 ضحية.وتم إخراج آخر جثة من بين الأنقاض، فيما أكدت مديرية الدفاع المدني انتهاء عمليات البحث، وفق ما نقلت مواقع أردنية.وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، في بيان: إنه "بعد عمليات بحث وإنقاذ صعبة ومتواصلة وبمراحل متعددة استمرت لأكثر من 84 ساعة تمكنت فرق البحث والإنقاذ من إخلاء آخر وفاة من تحت الأنقاض لتكون حصيلة ما تم التعامل معه منذ لحظة الإبلاغ عن الحادث هو 14 وفاة".وبحسب مصدر طبي، فإن الجثة الأخيرة تعود لامرأة، كان عناصر الإنقاذ قد انتشلوا جثتَي اثنتين من بناتها في الأيام السابقة في المبنى الواقع بمنطقة اللويبدة بالعاصمة عمّان.وأكد الدفاع المدني الأردني، في تغريدة على (تويتر)، أن عمليات البحث قد انتهت في المبنى المنهار، وفق