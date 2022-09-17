عربي

انتهاء عمليات البحث.. تعرف على الحصيلة النهائية لفاجعة انهيار مبنى بالأردن

انتهاء عمليات البحث.. تعرف على الحصيلة النهائية لفاجعة انهيار مبنى بالأردن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار مبنى قديم في منطقة اللويبدة في العاصمة الأردنية، عمّان، إلى 14 ضحية.

وتم إخراج آخر جثة من بين الأنقاض، فيما أكدت مديرية الدفاع المدني انتهاء عمليات البحث، وفق ما نقلت مواقع أردنية.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، في بيان: إنه "بعد عمليات بحث وإنقاذ صعبة ومتواصلة وبمراحل متعددة استمرت لأكثر من 84 ساعة تمكنت فرق البحث والإنقاذ من إخلاء آخر وفاة من تحت الأنقاض لتكون حصيلة ما تم التعامل معه منذ لحظة الإبلاغ عن الحادث هو 14 وفاة".

وبحسب مصدر طبي، فإن الجثة الأخيرة تعود لامرأة، كان عناصر الإنقاذ قد انتشلوا جثتَي اثنتين من بناتها في الأيام السابقة في المبنى الواقع بمنطقة اللويبدة بالعاصمة عمّان.

وأكد الدفاع المدني الأردني، في تغريدة على (تويتر)، أن عمليات البحث قد انتهت في المبنى المنهار، وفق 

وأضاف: "بحسب كشف الاستقصاء عن الموجدين داخل البناية السكنية فقد تم الانتهاء من العثور على جميع المحاصرين"، مشيرا إلى أنه "لم يردنا أي بلاغات لهذه اللحظة عن مفقودين آخرين".

وحتى الجمعة، وبعد مرور ثلاثة أيام من انهيار المبنى، كانت قد انتُشلت 13 جثة من تحت أنقاض المبنى الواقع في منطقة جبل اللويبدة وهي من أقدم أحياء العاصمة الأردنية.

وقرر المدعي العام في عمان الأربعاء توقيف ثلاثة أشخاص على ذمة القضية، وهم ابن مالك المبنى والمشرف عليه، ومتعهد الصيانة، وفني الصّيانة بعد أن أسند إليهم "جرائم التسبب بالوفاة والتسبب بالإيذاء".

أخبار ذات صلة

البرلمان العربي يحذر من خطورة الأزمات الإنسانية والغذائية التي يشهدها العالم

البرلمان العربي يحذر من خطورة الأزمات الإنسانية والغذائية التي يشهدها العالم

سوريا: لا تعديلات على الرحلات الجوية بمطار دمشق بعد العدوان الإسرائيلي الأخير

سوريا: لا تعديلات على الرحلات الجوية بمطار دمشق بعد العدوان الإسرائيلي الأخير

عدوان إسرائيلي جديد.. خمسة شهداء في استهداف لمطار دمشق

عدوان إسرائيلي جديد.. خمسة شهداء في استهداف لمطار دمشق

الأردن: ارتفاع حصيلة وفيات انهيار عمارة اللويبدة إلى 13

الأردن: ارتفاع حصيلة وفيات انهيار عمارة اللويبدة إلى 13

بعد تطبيق خطة ترشيد الكهرباء.. مصر تعلن ارتفاع صادراتها من الغاز

بعد تطبيق خطة ترشيد الكهرباء.. مصر تعلن ارتفاع صادراتها من الغاز

للمرة الثالثة مسلح يقتحم بنكاً في لبنان ويهدد الجميع

للمرة الثالثة مسلح يقتحم بنكاً في لبنان ويهدد الجميع

البرهان يؤكد التزام التعاون مع جميع الأطراف السودانية لإكمال الفترة الانتقالية

البرهان يؤكد التزام التعاون مع جميع الأطراف السودانية لإكمال الفترة الانتقالية

قطر تعلن عن شعار الدولة الجديد

قطر تعلن عن شعار الدولة الجديد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اتحاد الناشرين العرب يكرم وزير الثقافة

اتحاد الناشرين العرب يكرم وزير الثقافة

بذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا.. (فدا) يطالب بمحاكمة الاحتلال على جرائمه

بذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا.. (فدا) يطالب بمحاكمة الاحتلال على جرائمه

مستوطن يحتجز مواطناً في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

مستوطن يحتجز مواطناً في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

بلدية غزة توقع مع &#34;تنسيق المشاريع&#34; بالحكم المحلي مشروع تطوير شارع الجزائر

بلدية غزة توقع مع "تنسيق المشاريع" بالحكم المحلي مشروع تطوير شارع الجزائر

قوات الاحتلال تداهم بلدة يطا جنوب الخليل وتفتش عدة منازل

قوات الاحتلال تداهم بلدة يطا جنوب الخليل وتفتش عدة منازل

وفد برئاسة وزير التربية.. فلسطين تشارك بقمة تحويل التعليم المنعقدة في نيويورك

وفد برئاسة وزير التربية.. فلسطين تشارك بقمة تحويل التعليم المنعقدة في نيويورك

قطاع غزة: 92 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

قطاع غزة: 92 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

&#34;المرور&#34;: حركة مرورية هادئة نسبيا منذ الصباح الباكر على كافة المحاور

"المرور": حركة مرورية هادئة نسبيا منذ الصباح الباكر على كافة المحاور

منوعات

شاهد: شمس الكويتية تهاجم الملك تشارلز &#34;لولا سورية لكنت حيواناً منوياً الآن&#34;

شاهد: شمس الكويتية تهاجم الملك تشارلز "لولا سورية لكنت حيواناً منوياً الآن"

فرقة &#34;مياس&#34; اللبنانية تفوز بلقب &#34;America&#39;s got talent&#34;

فرقة "مياس" اللبنانية تفوز بلقب "America's got talent"

شاهد: الدكتورة خلود تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل جديدة

شاهد: الدكتورة خلود تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل جديدة

شاهد: عبد الرحمن أبو زهرة يوضح تفاصيل أزمته الصحية

شاهد: عبد الرحمن أبو زهرة يوضح تفاصيل أزمته الصحية

فارس يكشف السبب وراء اختفائه المفاجئ عن الوسط الفني

فارس يكشف السبب وراء اختفائه المفاجئ عن الوسط الفني

شاهد: فنانة مصرية تكشف عن دخولها السجن بسبب حديثها مع كاملة أبو ذكري

شاهد: فنانة مصرية تكشف عن دخولها السجن بسبب حديثها مع كاملة أبو ذكري

شاهد ماذا فعل طليق منة عرفة بعد قرار حبسه لمدة عام

شاهد ماذا فعل طليق منة عرفة بعد قرار حبسه لمدة عام

شاهد: فنانة مصرية تتعرض للانتقادات بسبب تعاونها مع محمد رمضان

شاهد: فنانة مصرية تتعرض للانتقادات بسبب تعاونها مع محمد رمضان

شاهد: سيدة تضع هاني شاكر في موقف محرج أمام زوجته

شاهد: سيدة تضع هاني شاكر في موقف محرج أمام زوجته

شاهد: هجوم غريب من ناهد السباعي ضد محمد رمضان

شاهد: هجوم غريب من ناهد السباعي ضد محمد رمضان

عربي

البرلمان العربي يحذر من خطورة الأزمات الإنسانية والغذائية التي يشهدها العالم

البرلمان العربي يحذر من خطورة الأزمات الإنسانية والغذائية التي يشهدها العالم

سوريا: لا تعديلات على الرحلات الجوية بمطار دمشق بعد العدوان الإسرائيلي الأخير

سوريا: لا تعديلات على الرحلات الجوية بمطار دمشق بعد العدوان الإسرائيلي الأخير

عدوان إسرائيلي جديد.. خمسة شهداء في استهداف لمطار دمشق

عدوان إسرائيلي جديد.. خمسة شهداء في استهداف لمطار دمشق

الأردن: ارتفاع حصيلة وفيات انهيار عمارة اللويبدة إلى 13

الأردن: ارتفاع حصيلة وفيات انهيار عمارة اللويبدة إلى 13