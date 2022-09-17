شؤون فلسطينية

بذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا.. (فدا) يطالب بمحاكمة الاحتلال على جرائمه

بذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا.. (فدا) يطالب بمحاكمة الاحتلال على جرائمه
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، بتقديم الاحتلال الإسرائيلي للمحاكم الدولية، وفضح جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني، مع حلول الذكرى الـ (40 عاماً) على مجزرة صبرا وشاتيلا.

وقال سمير الزايغ عضو المكتب السياسي، أمين سر إقليم قطاع غزة، "أن شعبنا لن ينسى دماء الشهداء مهما طال الزمن، وستبقى مجزرة صبرة وشاتيلا، شاهدًا على اجرام وإرهاب دولة الاحتلال البغيض، التي لا زالت تمارس قتل النساء والأطفال والشيوخ إلى يومنا هذا ولم تلتزم في وقت بأي من القوانين الدولية". 

وأكد على حق شعبنا الفلسطيني في ملاحقة الاحتلال وقيادته في المحافل الدولية، وخاصة محكمة الجنايات الدولية، مطالباً كافة أحرار العالم بممارسة الضغط على حكوماتهم لتجريم قادة هذه الدولة الخارجة عن القانون الدولي والإنساني.

ودعا الزايع الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا الاتحادية والاتحاد الافريقي ودول عدم الانحياز بالعمل على وضع قادة دولة الاحتلال على قوائم المطلوبين دولياً، وعدم التعامل بازدواجية عندما يتعلق الأمر بدولة الاحتلال وبممارساته، وضرورة التدخل لحماية شعبنا وأهلنا من هذه الممارسات التي تُعد إرهاب الدولة المنظم.

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