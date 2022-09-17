بلدية غزة توقع مع "تنسيق المشاريع" بالحكم المحلي مشروع تطوير شارع الجزائر









رام الله - دنيا الوطنوقع رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، مع مدير وحدة تنسيق المشاريع، في وزارة الحكم المحلي، م. نضال المسلمي، عقد مشروع تطوير شارع الجزائر والشوارع المتفرعة منه غرب المدينة، ضمن جهود البلدية في تطوير البنية التحتية وتحسين حالة الطرق.وحضر اللقاء الذي عقد في مكتب رئيس البلدية بالمقر الرئيس قرب ميدان فلسطين "الساحة"، إلى جانب د. السراج عضو المجلس البلدي م. هاشم سكيك، ومدير وحدة العطاءات والمشتريات م. رامي أبو القمبز، وعن الحكم المحلي مدير المشاريع في محافظة الشمال م. حسان المقوسي، ومدير المشاريع م. رنا المشهراوي.وأكد رئيس البلدية على أهمية مشروع تطوير شارع الجزائر والمنطقة المحيطة خاصة أنها تضم العديد من المؤسسات التعليمية والحكومية والخدماتية، وستعالج العديد من المشاكل التي يعاني منها سكان المنطقة في فصل الشتاء وخاصة تجمع مياهالأمطار وانجراف التربة.وشكر السراج وحدة تنسيق المشاريع على تعاونهم مع البلدية في تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية الحيوية في مدينة غزة، والتي تخدم السكان في تسهيل حياتهم اليومية.من جهته؛ أشاد المسلمي بأداء طواقم بلدية غزة في الإشراف على المشاريع التطويرية المنفذة، وأكد على أهمية التعاون في إنجاز المشاريع في الوقت المحدد، وتخطي كافة العقبات والتحديات لتسهيل حياة المواطنين.يذكر أن المشروع ممول من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا وبإدارة البنك الإسلامي للتنمية (صندوق الأقصى)، بقيمة تقدر بـ 680.94 ألف دولار أمريكي.