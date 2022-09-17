(مكان): شرطة الاحتلال و"الأوقاف الإسلامية" يكثفان الاتصالات لمنع تصعيد الأوضاع بالأقصى في الأعياد اليهودية





وأضافت، أن من الخطوات التي نفذتها الشرطة القيام باعتقالات احترازية وإصدار أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى والقدس.





ونقلت (مكان) عن مصادر في الشرطة و"الأوقاف الإسلامية"، إن كلا الطرفين يكثفان الاتصالات والتعاون فيما بينهما للحيلولة دون تصعيد الأوضاع في الأقصى المبارك.





وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بار ليف، قد عقد جلسة بحضور مسؤولين كبار من الأجهزة الأمنية والشرطة، واستمع إلى تحذير من مغبة أن ينتشر التصعيد في الضفة إلى القدس.

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم السبت، إن شرطة الاحتلال، بادرت للقيام ببضع خطوات لمنع التصعيد مع اقتراب الأعياد اليهودية.