قوات الاحتلال تداهم بلدة يطا جنوب الخليل وتفتش عدة منازل

رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة يطا جنوب الخليل، وفتشت عدة منازل.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في بلدة يطا، وفتشت وعبثت بمحتويات عشرات المنازل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من المواطنين، عقب دهم منازلهم، وقامت باستجوابهم، قبل اطلاق سراحهم.من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابا من مخيم جنين على حاجز عسكري.وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد ناصر السعدي، لدى مروره على حاجز عسكري "دوتان"، المقام فوق أراضي بلدة يعبد.