شؤون فلسطينية

حماس: نؤكد وقوفنا إلى جانب سوريا في مواجهة العدوان المتكرر

حماس: نؤكد وقوفنا إلى جانب سوريا في مواجهة العدوان المتكرر
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، بشدة القصف الإسرائيلي، على سوريا، الذي استهدفت مطار دمشق الدولي وأدّى لاستشهاد خمسة جنود من الجيش السوري.

وقالت الحركة في تصريح على لسان المتحدث باسمها، حازم قاسم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "قصف الاحتلال على سوريا، هو امتداد للعدوان الصهيوني على كل المنطقة".

وأكدت الحركة وقوفها إلى جانب سوريا في مواجهة هذا العدوان المتكرر.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أعلنت أول أمس الخميس، على مضيّها في بناء وتطوير علاقات راسخة مع الجمهورية العربية السورية، في إطار قرارها باستئناف علاقتها مع سوريا الشقيقة.

وقالت الحركة، إننا "نعرب عن تقديرنا للجمهورية العربية السورية قيادةً وشعبًا؛ لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وأضافت:"نتطلع أن تستعيد سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وندعم كل الجهود المخلصة من أجل استقرار وسلامة سوريا، وازدهارها وتقدمها".

أخبار ذات صلة

مستوطن يحتجز مواطناً في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

مستوطن يحتجز مواطناً في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

بلدية غزة توقع مع &#34;تنسيق المشاريع&#34; بالحكم المحلي مشروع تطوير شارع الجزائر

بلدية غزة توقع مع "تنسيق المشاريع" بالحكم المحلي مشروع تطوير شارع الجزائر

(مكان): شرطة الاحتلال و&#34;الأوقاف الإسلامية&#34; يكثفان الاتصالات لمنع تصعيد الأوضاع بالأقصى في الأعياد اليهودية

(مكان): شرطة الاحتلال و"الأوقاف الإسلامية" يكثفان الاتصالات لمنع تصعيد الأوضاع بالأقصى في الأعياد اليهودية

قوات الاحتلال تداهم بلدة يطا جنوب الخليل وتفتش عدة منازل

قوات الاحتلال تداهم بلدة يطا جنوب الخليل وتفتش عدة منازل

وفد برئاسة وزير التربية.. فلسطين تشارك بقمة تحويل التعليم المنعقدة في نيويورك

وفد برئاسة وزير التربية.. فلسطين تشارك بقمة تحويل التعليم المنعقدة في نيويورك

الولايات المتحدة تعلن تقديم 64 مليون دولار لـ (أونروا)

الولايات المتحدة تعلن تقديم 64 مليون دولار لـ (أونروا)

قطاع غزة: 92 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

قطاع غزة: 92 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

لجنة متضرري عدوان 2014 تعلن عن وقفة احتجاجية كبرى يوم الاثنين

لجنة متضرري عدوان 2014 تعلن عن وقفة احتجاجية كبرى يوم الاثنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مستوطن يحتجز مواطناً في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

مستوطن يحتجز مواطناً في بلدة الخضر جنوب بيت لحم

بلدية غزة توقع مع &#34;تنسيق المشاريع&#34; بالحكم المحلي مشروع تطوير شارع الجزائر

بلدية غزة توقع مع "تنسيق المشاريع" بالحكم المحلي مشروع تطوير شارع الجزائر

قوات الاحتلال تداهم بلدة يطا جنوب الخليل وتفتش عدة منازل

قوات الاحتلال تداهم بلدة يطا جنوب الخليل وتفتش عدة منازل

وفد برئاسة وزير التربية.. فلسطين تشارك بقمة تحويل التعليم المنعقدة في نيويورك

وفد برئاسة وزير التربية.. فلسطين تشارك بقمة تحويل التعليم المنعقدة في نيويورك

قطاع غزة: 92 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

قطاع غزة: 92 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

&#34;المرور&#34;: حركة مرورية هادئة نسبيا منذ الصباح الباكر على كافة المحاور

"المرور": حركة مرورية هادئة نسبيا منذ الصباح الباكر على كافة المحاور

استكمالاً لملف المصالحة.. وفد من (حماس) يصل إلى الجزائر مطلع الأسبوع المقبل

استكمالاً لملف المصالحة.. وفد من (حماس) يصل إلى الجزائر مطلع الأسبوع المقبل

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب قطاع غزة

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين جنوب قطاع غزة

منوعات

شاهد: شمس الكويتية تهاجم الملك تشارلز &#34;لولا سورية لكنت حيواناً منوياً الآن&#34;

شاهد: شمس الكويتية تهاجم الملك تشارلز "لولا سورية لكنت حيواناً منوياً الآن"

فرقة &#34;مياس&#34; اللبنانية تفوز بلقب &#34;America&#39;s got talent&#34;

فرقة "مياس" اللبنانية تفوز بلقب "America's got talent"

شاهد: الدكتورة خلود تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل جديدة

شاهد: الدكتورة خلود تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل جديدة

شاهد: عبد الرحمن أبو زهرة يوضح تفاصيل أزمته الصحية

شاهد: عبد الرحمن أبو زهرة يوضح تفاصيل أزمته الصحية

فارس يكشف السبب وراء اختفائه المفاجئ عن الوسط الفني

فارس يكشف السبب وراء اختفائه المفاجئ عن الوسط الفني

شاهد: فنانة مصرية تكشف عن دخولها السجن بسبب حديثها مع كاملة أبو ذكري

شاهد: فنانة مصرية تكشف عن دخولها السجن بسبب حديثها مع كاملة أبو ذكري

شاهد ماذا فعل طليق منة عرفة بعد قرار حبسه لمدة عام

شاهد ماذا فعل طليق منة عرفة بعد قرار حبسه لمدة عام

شاهد: فنانة مصرية تتعرض للانتقادات بسبب تعاونها مع محمد رمضان

شاهد: فنانة مصرية تتعرض للانتقادات بسبب تعاونها مع محمد رمضان

شاهد: سيدة تضع هاني شاكر في موقف محرج أمام زوجته

شاهد: سيدة تضع هاني شاكر في موقف محرج أمام زوجته

شاهد: هجوم غريب من ناهد السباعي ضد محمد رمضان

شاهد: هجوم غريب من ناهد السباعي ضد محمد رمضان

عربي

الأردن: ارتفاع حصيلة وفيات انهيار عمارة اللويبدة إلى 13

الأردن: ارتفاع حصيلة وفيات انهيار عمارة اللويبدة إلى 13

بعد تطبيق خطة ترشيد الكهرباء.. مصر تعلن ارتفاع صادراتها من الغاز

بعد تطبيق خطة ترشيد الكهرباء.. مصر تعلن ارتفاع صادراتها من الغاز

للمرة الثالثة مسلح يقتحم بنكاً في لبنان ويهدد الجميع

للمرة الثالثة مسلح يقتحم بنكاً في لبنان ويهدد الجميع

البرهان يؤكد التزام التعاون مع جميع الأطراف السودانية لإكمال الفترة الانتقالية

البرهان يؤكد التزام التعاون مع جميع الأطراف السودانية لإكمال الفترة الانتقالية