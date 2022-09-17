وفد برئاسة وزير التربية.. فلسطين تشارك بقمة تحويل التعليم المنعقدة في نيويورك



وترأس الوفد وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني؛ وعضوية أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم د. دوّاس دوّاس، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، والمندوب الدائم المناوب لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) السفير

منير أنسطاس، ورئيس الحملة العالمية للتعليم رفعت صباح.



ومن المقرر أن تركز المقدمة للقمة والتي هي نتاج لقاءات ومشاورات وطنية عدة عقدتها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجال التعليم لتغطي المجالات المواضيعية الخمسة المحددة في القمة المنعقدة في

نيويورك، إذ كانت "التربية" من أولى الوزارات التي بادرت لتطوير خطة استجابة شاملة وكاملة لفيروس كورونا لضمان إمكانية وصول كل طفل في الدولة إلى التعليم عن بعد، بالإضافة للدعم النفسي والاجتماعي.



كما سيتناول الوفد الفلسطيني خلال اللقاءات سبل تفعيل دور المنظمات الدولية المختلفة في دعم قطاع التعليم الفلسطيني.



ومن المقرر أن تناقش القمة العالمية المحاور الخمسة التي تم اعتمادها على مستوى رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء التربية؛ وهي: مدارس آمنة ومنصفة وصحية، والتعليم والمهارات من أجل الحياة والعمل والتنمية المستدامة، والتعلم

والتحول الرقمي، والمعلمين والتدريس ومهنة التدريس، وتمويل التعليم.



رام الله - دنيا الوطنوصل وفد دولة فلسطين إلى نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية؛ للمشاركة في أعمال الحدث الموازي لقمة تحويل التعليم على مدار يومي التعبئة بقيادة الشباب، ويوم الحلول.