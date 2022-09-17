سوريا: لا تعديلات على الرحلات الجوية بمطار دمشق بعد العدوان الإسرائيلي الأخير

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة النقل السورية، اليوم السبت، أنه لا يوجد أي تعديل على الرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار دمشق الدولي.وقالت الوزارة في بيان لها، نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن المطار يعمل بشكل طبيعي في خدمة المسافرين ووفق حركة النقل الجوي المعتادة.وكانت (سانا)، أعلنت استشهاد خمسة عسكريين سوريين، جراء عدوان إسرائيلي على مطار دمشق الدولي وبعض النقاط بالريف الجنوبي، يوم أمس الجمعة.ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري قوله أنه "حوالي الساعة الثانية عشرة و45 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".وأضاف المصدر أن العدوان "أدّى إلى استشهاد خمسة عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية".