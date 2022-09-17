عدوان إسرائيلي جديد.. خمسة شهداء في استهداف لمطار دمشق

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا)، استشهاد خمسة عسكريين سوريين، جراء عدوان إسرائيلي على مطار دمشق الدولي وبعض النقاط بالريف الجنوبي.ونقلت (سانا) عن مصدر عسكري قوله أنه "حوالي الساعة الثانية عشرة و45 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".وأضاف المصدر أن العدوان "أدّى إلى استشهاد خمسة عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية".