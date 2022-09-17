الولايات المتحدة تعلن تقديم 64 مليون دولار لـ (أونروا)





وبذلك يصل إجمالي الدعم الأميركي، في عام 2022 إلى ما يقرب من 344 مليون دولار، وفق ما قال مكتب السكان واللاجئين والهجرة الأميركي عبر حسابه على (تويتر).



وتشمل هذه المساعدة، دعم تعزيز الرقابة الداخلية والإدارة لـ (أونروا)، تعزيز حقوق الإنسان وحل النزاعات والتسامح في مدارس (أونروا)، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات في (أونروا) لاستراتيجية التعليم.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت الولايات المتحدة تقديم ما يقرب من 64 مليون دولار لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لتقديم الرعاية الصحية والإغاثة الطارئة لمئات الآلاف من الأطفال والأسر الفلسطينية الهشة.