شؤون فلسطينية

الولايات المتحدة تعلن تقديم 64 مليون دولار لـ (أونروا)

الولايات المتحدة تعلن تقديم 64 مليون دولار لـ (أونروا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الولايات المتحدة تقديم ما يقرب من 64 مليون دولار لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لتقديم الرعاية الصحية والإغاثة الطارئة لمئات الآلاف من الأطفال والأسر الفلسطينية الهشة.

وبذلك يصل إجمالي الدعم الأميركي، في عام 2022 إلى ما يقرب من 344 مليون دولار، وفق ما قال مكتب السكان واللاجئين والهجرة الأميركي عبر حسابه على (تويتر).

وتشمل هذه المساعدة، دعم تعزيز الرقابة الداخلية والإدارة لـ (أونروا)، تعزيز حقوق الإنسان وحل النزاعات والتسامح في مدارس (أونروا)، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات في (أونروا) لاستراتيجية التعليم.

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