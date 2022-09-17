شؤون فلسطينية

لجنة متضرري عدوان 2014 تعلن عن وقفة احتجاجية كبرى يوم الاثنين

لجنة متضرري عدوان 2014 تعلن عن وقفة احتجاجية كبرى يوم الاثنين
جانب من فعاليات مِتضرري 2014 أمام أونروا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت لجنة متضرري عدوان 2014 اليوم السبت، عن وقفة احتجاجية كبرى، ستنظمها أمام مبني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، من الجهة الغربية بعد غدٍ الاثنين.

جاء ذلك احتجاجاً على ما وصفته اللجنة، "مماطلة وتسويف وكالة الغوث وتنصلها من ملف أضرار 2014 وعدم صرف التعويضات للمتضررين بالرغم من مرور أكثر من ثماني سنوات على انتهاء العدوان ولهذا".

ودعت  لجنة المتضررين، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، المواطنين للمشاركة القوية والفعالة في هذه الوقفة، مهيبة بشرائح المجتمع المدني من لجان شعبية ولجنة مشتركة وفصائل العمل الوطني والإسلامي والمخاتير والوجهاء وكل انسان وطني للمشاركة فيها.

وطالبت وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية بالإضافة إلى النشطاء تغطية هذه الوقفة الجماهيرية والتي ستتلوها فعاليات أخرى ستعلن عنها في وقتها.

وكان محتجون غاضبون قبل عدة أيام أشعلوا إطارات السيارات  أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بمدينة غزة.

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