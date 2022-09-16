شؤون فلسطينية

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيلَ جديدة حول العملية الأخيرة في جبل الخليل

قناة إسرائيلية تكشف تفاصيلَ جديدة حول العملية الأخيرة في جبل الخليل
من مكان عملية جبل الخليل
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة (كان) الإسرائيلية، تفاصيل جديدة حول عملية جبل الخليل، والتي حدثت مساء أمس، جراء إطلاق نارداخل مدرسة دينية في مستوطنة (كرمئيل) جنوب جبل الخليل.

وقالت القناة، إن "منفذ العملية تمركز على بعد مئات الأمتار وقام بإطلاق النار، مما أدى إلى إصابة مستوطن 18 عامًا بجروح"

وتابعت: "ثم أطلق النار تجاه سيارة كانت تمر في المنطقة"، مؤكدة أن "عمليات البحث عن المنفذ مستمرة".

وكانت إذاعة جيش الاحتلال ، قد أعلنت أمس الخميس، إصابة مستوطن بجروح متوسطة في اليد والصدر جراء إطلاق نارداخل مدرسة دينية في مستوطنة "كرمئيل" جنوب جبل الخليل.

وأضافت الإذاعة، أن قوات الجيش بدأت بعمليات تمشيط للمكان بحثاً عن المنفذ.

بدورها، أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أنه لم يتم تحييد منفذ عملية إطلاق النار، حيث انسحب من المكان.

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