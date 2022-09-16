شؤون فلسطينية

الاحتلال يعلن استعداده لتطبيق سلسلة من الخطط لتوسيع الاعتقالات بالضفة

الاحتلال يعلن استعداده لتطبيق سلسلة من الخطط لتوسيع الاعتقالات بالضفة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن الاستعدادات جارية لتطبيق سلسلة من الخطط لتوسيع عمليات الاعتقالات بالضفة".

وقالت القناة (13) الإسرائيلية، إن "الجيش الإسرائيلي أعلن  بأن الاستعدادات جارية لتطبيق سلسلة من الخطط لتوسيع عمليات الاعتقالات والدخول إلى مدن الضفة مع التركيز على نابلس وجنين".

وتابعت: "لكن حتى الآن الحديث لا يدور عن عملية عسكرية أو شيء مشابه لعملية السور الواقي".

وأضافت أن "الشرطة الإسرائيلية سترفع حالة التأهب هذا الأسبوع إلى المستوى الأقل بدرجة واحدة من القصوى، بسبب الخشية من وقوع عمليات فلسطينية".

وأكملت: "ومن المقرر نشر نحو 20 ألف شرطي في المنطقة خلال فترة الأعياد ضمن حالة تأهب تستمر حتى يوم الانتخابات، كما ألغى قائد الشرطة يعقوب شبتاي زيارة إلى ألمانيا".









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