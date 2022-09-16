الاحتلال يعلن استعداده لتطبيق سلسلة من الخطط لتوسيع الاعتقالات بالضفة





وأضافت أن "الشرطة الإسرائيلية سترفع حالة التأهب هذا الأسبوع إلى المستوى الأقل بدرجة واحدة من القصوى، بسبب الخشية من وقوع عمليات فلسطينية".





وأكملت: "ومن المقرر نشر نحو 20 ألف شرطي في المنطقة خلال فترة الأعياد ضمن حالة تأهب تستمر حتى يوم الانتخابات، كما ألغى قائد الشرطة يعقوب شبتاي زيارة إلى ألمانيا".





















رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، بأن الاستعدادات جارية لتطبيق سلسلة من الخطط لتوسيع عمليات الاعتقالات بالضفة".وقالت القناة (13) الإسرائيلية، إن "الجيش الإسرائيلي أعلن بأن الاستعدادات جارية لتطبيق سلسلة من الخطط لتوسيع عمليات الاعتقالات والدخول إلى مدن الضفة مع التركيز على نابلس وجنين".وتابعت: "لكن حتى الآن الحديث لا يدور عن عملية عسكرية أو شيء مشابه لعملية السور الواقي".