شؤون فلسطينية

عائلة مقدسية ضمن ضحايا المبنى المنهار في اللويبدة بالعاصمة الأردنية عمّان

عائلة مقدسية ضمن ضحايا المبنى المنهار في اللويبدة بالعاصمة الأردنية عمّان
المبنى المهار في اللويبدة بالعاصمة الأردنية عمّان
رام الله - دنيا الوطن
أفاد (تلفزيون فسطين)، مساء اليوم، بأن عائلة مكوّنة من أربعة أفراد من القدس، ضمن ضحايا المبنى المنهار في منطقة اللويبدة في العاصمة الأردنية عمان.

وقال إن "العائلة من سكان قرية القبيبة وهم إبراهيم طلال إسعيد ووالدته يسرى إسعيد وابنته قمر ذات السنتين وراما العجارمة".

وأفادت قناة (المملكة) أن حصيلة وفيات المبنى المنهار في منطقة اللويبدة في العاصمة عمان، وصلت إلى 13 وفاة، بعد وصول رجال الإنقاذ إلى ثلاث جثث تحت الأنقاض، وفق مديرية الأمن العام.

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