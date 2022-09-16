شؤون فلسطينية

إطلاق كتاب "استلهام الينبوع " للناقد والشاعر عبد الرحمن بسيسو ضمن فعاليات معرض فلسطين الدولي للكتاب

إطلاق كتاب "استلهام الينبوع " للناقد والشاعر عبد الرحمن بسيسو ضمن فعاليات معرض فلسطين الدولي للكتاب
رام الله - دنيا الوطن
شهد معرض فلسطين الدولي الثاني عشر للكتاب، اليوم الجمعة، إطلاق كتاب "استلهام الينبوع: المأثورات الشعبية وأثرها في البناء الفني للرواية الفلسطينية"، بمجلداته الثلاثة، للناقد عبد الرحمن بسيسو، من إصدار وزارة الثقافة، وذلك في قاعة صالون غسان كنفاني في المكتبة الوطنية ببلدة سردا، شمال رام الله.

وتحمل المجلدات الثلاثة عناوين مختلفة وهي: "تأسيس العلاقة والصّوغ الملحمي للصراع"، و"جدلية العجز والفعل"، و"وجهان للولي .. وجهان للمخلص".

ووفق بيان وزارة الثقافة، فإن كتابات شكلت عبد الرحمن بسيسو النَّقديَّة إسهامات عميقة في الحفر في الوعيِ الثَّقافيِّ الفِلَسطينيِّ من خلال التَّنقيب الجادِّ في الإبداعاتِ الفلسطينيَّةِ، والولوجِ إلى ما خلف القناعِ الظَّاهر منها.

وتابعت: "لعلَّ بحثَ بسيسو في المأثوراتِ الشَّعبيَّة وحضورِها وتأثيرِها على الكتابة الرِّوائيَّة من خلال هذا الاستلهام المقصودِ للوعيِ التَّكوينيِّ للشَّخصيَّةِ الفلسطينيَّةِ يضيفُ بعداً يوطِّنُ الرِّوايةَ في الثَّقافةِ المحليَّةِ، ويكشفُ عمقَ التَّداخلِ بينَ مكوِّناتِ الثَّقافةِ الوطنيَّة".

ويشكِّل المتن النَّقدي المحتوى بين دفَّتيْ أغلفة المجلَّدات الثَّلاثة لهذا الكتابِ، والمتفاعل مع المتن الرِّوائي الذي يقاربُه بالدِّراسةِ والتَّحليل والنَّقدِ؛ بقصد تبيُّن أثر المأثوراتِ الشَّعبيَّةِ الفلسطينيَّةِ في البناء الفنيِّ للرِّواية الفلسطينيَّةِ، كتابة ثانية أُنجِزَت للتوِّ لنصّ نقديّ كانَ قد أُنجِزَ من قِبَلِ النَّاقدِ نفسِه، قبل نحو أربعة عقودٍ، وبضعة أعوام.

وعبد الرحمن بسيسو هو شاعر وكاتب وناقد، وباحاث أكاديمي، ومترجم، أنجز دراسات فكرية وثقافية عديدة،  وله عدة مؤلفات نقدية معمقة في التراث الشعبي والشعر والرواية.




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