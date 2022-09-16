"التشريعي" بغزة يرحب رئاسة برفض رئيس تشيلي اعتماد سفير الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنرحبت رئاسة المجلس التشريعي بغزة برفض رئيس تشيلي غابرييل بوريك اعتماد سفير الاحتلال الإسرائيلي احتجاجا على قتل الأطفال الفلسطينيين.واعتبرت رئاسة التشريعي أن هذا الموقف يكشف أمام العالم حقيقة الاحتلال القائم على القتل والإجرام والعنصرية، وانتهاك القانون والمواثيق الدولية.ودعت دول العالم كافة إلى تحمل مسئولياتها السياسية والإنسانية والأخلاقية بالعمل على عزل الاحتلال ومحاسبته على جرائمه أمام محكمة الجنايات الدولية، تحقيقا للعدالة وانتصارا لحق شعبنا في الحرية وتقرير المصير.