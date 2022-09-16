نتنياهو يلتقي وزير الخارجية الإماراتي

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة الحالية بنيامين نتنياهو.ووصل ابن زايد يوم الأربعاء الماضي إلى إسرائيل في زيارة رسمية، يرافقه وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى.ونشر نتنياهو في تغريدة أرفقها بصورة على تويتر قائلاً: "سعدتُ بلقاء عبد الله بن زايد، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم".وتابع: "نحتفل في هذه الأيام بمرور عامين على توقيع اتفاقيات إبراهيم التاريخية، التي غيّرت وجه الشرق الأوسط بأكمله".وأضاف نتنياهو: "يمنح السلام بين بلدينا أملًا كبيرًا، ومن المثير دائمًا رؤية الازدهار والتقدم اللذين جلبتهما هذه الاتفاقيات".