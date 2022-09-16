شؤون فلسطينية

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وبيتا

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وبيتا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس، وبلدة بيتا جنوبا.

وأفادت مصادر محلية، بأن مواطنا أصيب بقنبلة غاز مباشرة في الرأس، و16 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن.

وفي بلدة بيتا، أصيب أربعة مواطنين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت في جبل صبيح، كما تعرضت طواقم الهلال الأحمر للاعتداء من قبل جيش الاحتلال، الذي أطلق الرصاص المعني المغلف بالمطاط بشكل مباشر باتجاه سيارة الإسعاف.

أخبار ذات صلة

&#34;التشريعي&#34; بغزة يرحب رئاسة برفض رئيس تشيلي اعتماد سفير الاحتلال

"التشريعي" بغزة يرحب رئاسة برفض رئيس تشيلي اعتماد سفير الاحتلال

&#34;جودة البيئة&#34; تشارك في اجتماعات صندوق المناخ الأخضر في كوريا الجنوبية

"جودة البيئة" تشارك في اجتماعات صندوق المناخ الأخضر في كوريا الجنوبية

قيادي بالديمقراطية: بتصعيد المقاومة سنجابه عدوان الاحتلال على شعبنا وأرضه ومقدساته

قيادي بالديمقراطية: بتصعيد المقاومة سنجابه عدوان الاحتلال على شعبنا وأرضه ومقدساته

إصابات بالرصاص المعدني واعتقال شقيقين خلال مواجهات في بيت أمر

إصابات بالرصاص المعدني واعتقال شقيقين خلال مواجهات في بيت أمر

الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت 20 طالبا من جامعة بيرزيت

الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت 20 طالبا من جامعة بيرزيت

سلمي: مجزرة صبرا وشاتيلا شاهد حي على &#34;الإرهاب الصهيوني&#34;

سلمي: مجزرة صبرا وشاتيلا شاهد حي على "الإرهاب الصهيوني"

عَمر: نفخ البوق خطوة من مسار تهويدي متكامل لترسيخ أن الأقصى &#34;مقدس يهودي&#34;

عَمر: نفخ البوق خطوة من مسار تهويدي متكامل لترسيخ أن الأقصى "مقدس يهودي"

البرغوثي: دعم الفصائل للمقاومة ستجعلها في مواجهة دائمة مع العدو

البرغوثي: دعم الفصائل للمقاومة ستجعلها في مواجهة دائمة مع العدو

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;جودة البيئة&#34; تشارك في اجتماعات صندوق المناخ الأخضر في كوريا الجنوبية

"جودة البيئة" تشارك في اجتماعات صندوق المناخ الأخضر في كوريا الجنوبية

قيادي بالديمقراطية: بتصعيد المقاومة سنجابه عدوان الاحتلال على شعبنا وأرضه ومقدساته

قيادي بالديمقراطية: بتصعيد المقاومة سنجابه عدوان الاحتلال على شعبنا وأرضه ومقدساته

إصابات بالرصاص المعدني واعتقال شقيقين خلال مواجهات في بيت أمر

إصابات بالرصاص المعدني واعتقال شقيقين خلال مواجهات في بيت أمر

سلمي: مجزرة صبرا وشاتيلا شاهد حي على &#34;الإرهاب الصهيوني&#34;

سلمي: مجزرة صبرا وشاتيلا شاهد حي على "الإرهاب الصهيوني"

البرغوثي: دعم الفصائل للمقاومة ستجعلها في مواجهة دائمة مع العدو

البرغوثي: دعم الفصائل للمقاومة ستجعلها في مواجهة دائمة مع العدو

جيش الاحتلال يواصل عمليات البحث عن منفذ عملية &#34;كرمئيل&#34;

جيش الاحتلال يواصل عمليات البحث عن منفذ عملية "كرمئيل"

المالية بغزة تنشر إحصائية عملها بالمعابر ليوم أمس الخميس

المالية بغزة تنشر إحصائية عملها بالمعابر ليوم أمس الخميس

شاهد.. إصابات بالذعر والرعب بين المستوطنين بعد عملية &#34;كرمئيل&#34; جنوب جبل الخليل

شاهد.. إصابات بالذعر والرعب بين المستوطنين بعد عملية "كرمئيل" جنوب جبل الخليل

منوعات

شاهد: شمس الكويتية تهاجم الملك تشارلز &#34;لولا سورية لكنت حيواناً منوياً الآن&#34;

شاهد: شمس الكويتية تهاجم الملك تشارلز "لولا سورية لكنت حيواناً منوياً الآن"

فرقة &#34;مياس&#34; اللبنانية تفوز بلقب &#34;America&#39;s got talent&#34;

فرقة "مياس" اللبنانية تفوز بلقب "America's got talent"

شاهد: الدكتورة خلود تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل جديدة

شاهد: الدكتورة خلود تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل جديدة

شاهد: عبد الرحمن أبو زهرة يوضح تفاصيل أزمته الصحية

شاهد: عبد الرحمن أبو زهرة يوضح تفاصيل أزمته الصحية

فارس يكشف السبب وراء اختفائه المفاجئ عن الوسط الفني

فارس يكشف السبب وراء اختفائه المفاجئ عن الوسط الفني

شاهد: فنانة مصرية تكشف عن دخولها السجن بسبب حديثها مع كاملة أبو ذكري

شاهد: فنانة مصرية تكشف عن دخولها السجن بسبب حديثها مع كاملة أبو ذكري

شاهد ماذا فعل طليق منة عرفة بعد قرار حبسه لمدة عام

شاهد ماذا فعل طليق منة عرفة بعد قرار حبسه لمدة عام

شاهد: فنانة مصرية تتعرض للانتقادات بسبب تعاونها مع محمد رمضان

شاهد: فنانة مصرية تتعرض للانتقادات بسبب تعاونها مع محمد رمضان

شاهد: سيدة تضع هاني شاكر في موقف محرج أمام زوجته

شاهد: سيدة تضع هاني شاكر في موقف محرج أمام زوجته

شاهد: هجوم غريب من ناهد السباعي ضد محمد رمضان

شاهد: هجوم غريب من ناهد السباعي ضد محمد رمضان

عربي

الأردن: ارتفاع حصيلة وفيات انهيار عمارة اللويبدة إلى 13

الأردن: ارتفاع حصيلة وفيات انهيار عمارة اللويبدة إلى 13

بعد تطبيق خطة ترشيد الكهرباء.. مصر تعلن ارتفاع صادراتها من الغاز

بعد تطبيق خطة ترشيد الكهرباء.. مصر تعلن ارتفاع صادراتها من الغاز

للمرة الثالثة مسلح يقتحم بنكاً في لبنان ويهدد الجميع

للمرة الثالثة مسلح يقتحم بنكاً في لبنان ويهدد الجميع

البرهان يؤكد التزام التعاون مع جميع الأطراف السودانية لإكمال الفترة الانتقالية

البرهان يؤكد التزام التعاون مع جميع الأطراف السودانية لإكمال الفترة الانتقالية