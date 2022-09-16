إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وبيتا

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس، وبلدة بيتا جنوبا.وأفادت مصادر محلية، بأن مواطنا أصيب بقنبلة غاز مباشرة في الرأس، و16 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع الاحتلال لمسيرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن.وفي بلدة بيتا، أصيب أربعة مواطنين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت في جبل صبيح، كما تعرضت طواقم الهلال الأحمر للاعتداء من قبل جيش الاحتلال، الذي أطلق الرصاص المعني المغلف بالمطاط بشكل مباشر باتجاه سيارة الإسعاف.