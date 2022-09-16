"جودة البيئة" تشارك في اجتماعات صندوق المناخ الأخضر في كوريا الجنوبية

رام الله - دنيا الوطنشاركت فلسطين وعلى مدار ثلاثة أيام في مؤتمر التخطيط العالمي الثاني لصندوق المناخ الأخضر والذي عقد في مدينة إنتشون في كوريا الجنوبية.وحضر المؤتمر عن سلطة جودة البيئة، الجهة المخولة وطنيا بالتواصل مع الصندوق، الدكتورة نسرين التميمي رئيس سلطة جودة البيئة والمهندس سامر كلبونة مدير دائرة المشاريع.وخص المدير التنفيذي دولة فلسطين باجتماع ثنائي، قدمت خلاله التميمي رؤية فلسطين حول مجالات تطوير عمل الصندوق واهتمامات فلسطين المناخية.واستمعت التميمي من مسؤولي مكتب اسيا في الصندوق إلى الوضع الحالي للمشاريع المقدمة للتمويل من قبل الصندوق وعددها أربعة مشاريع منها ثلاثة مشاريع حول الجهوزية المناخية.كما شاركت فلسطين على هامش المؤتمر بالاجتماع الوزاري لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتم استضافة د. التميمي في الجلسة الخاصة بالأمن المائي حيث قدمت رؤيتها حول التحديات التي تواجه الأمن المائي في فلسطين والشرق الأوسط، وأيضا في الجلسة الخاصة بٱفاق تطوير مشاريع الجهوزية المناخية للدول.هذا ويعتبر صندوق المناخ الأخضر ٱلية التمويل العالمية الأهم لدعم مشاريع التأقلم والتخفيف من ٱثار تغير المناخ.ويمول حاليا بالشراكة مع وكالة التنمية الفرنسية، مشروعا لإعادة استخدام المياه وتطوير الزراعة في شمال قطاع غزة بمنحة تصل قيمتها الى 45 مليون دولار.