شؤون فلسطينية

قيادي بالديمقراطية: بتصعيد المقاومة سنجابه عدوان الاحتلال على شعبنا وأرضه ومقدساته

قيادي بالديمقراطية: بتصعيد المقاومة سنجابه عدوان الاحتلال على شعبنا وأرضه ومقدساته
رام الله - دنيا الوطن
نظمت القوى الوطنية والإسلامية، اليوم الجمعة، مسيرة جماهيرية حاشدة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، دعماً لأهلنا في مدينة القدس المحتلة ورفضاً لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

بدوره، أكد مسؤول الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المحافظة الوسطى وعضو القيادة المركزية للجبهة ناهض القريناوي، أن ما يجري من جرائم في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة من اعدامات واقتحامات واعتقالات يومية، وهدم المنازل والعدوان على المقدسات، هي حرب سافرة تشنها دولة الاحتلال الاسرائيلي ضد شعبنا، على دفعات.

وشدد القريناوي في كلمة القوى الوطنية والإسلامية أن دولة الاحتلال تحاول أن تقدم جرائمها ضد شعبنا، على أنها إجراءات ضد «الإرهاب»، وتنسى في الوقت نفسه ارهابها المنظم ضد شعبنا عبر أشكاله المختلفة، يضاف إليها ما ترتكبه يومياً من جرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وفقاً لمعايير المجتمع الدولي، ضد شعبنا وأرضه ومقدساته وأملاكه وسيادته الوطنية على أرضه.

وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية إن "دولة الاحتلال لا تستثني في عدوانها على شعبنا، الأموات حين تحتجز جثامين الشهداء في «مقابر الأرقام"، في إجراءات تدينها أبسط معايير الإنسانية ولا تمارسها إلا دولة الاحتلال التي تمتلك سجون فوق الأرض وتحت الأرض.

وأضاف القريناوي "٤٠ عاماً على مجزرة صبرا وشاتيلا التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقيادة المجرم أرئيل شارون مخلفاً الآلاف من الضحايا الفلسطينيين جُلهم من الأطفال والنساء، وما زالت جرائم الاحتلال ومستوطنيه تتواصل على شعبنا وأرضه ومقدساته دون محاسبة ومحاكمة المجرمين الإسرائيليين في ظل سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير الدولية".

ودعا جماهير شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة ومناطق الـ٤٨ للاحتشاد في ساحات المسجد الأقصى لمواجهة اقتحامات المستوطنين وفرض وقائع جديدة على مدينة القدس والمسجد الأقصى ومنها تقسيمه زمانياً ومكانياً.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالوقوف أمام مسؤولياته بوقف إجراءات دولة الاحتلال التي تدفع الأوضاع نحو الانفجار، والتي لا تعير وزناً لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي والإنساني.

وأكد القريناوي أن عدوان الاحتلال على شعبنا وأرضه ومقدساته سيجابه بمزيد من المقاومة بكل أشكالها، داعياً اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى الانعقاد لبحث الأوضاع الفلسطينية، واتخاذ الإجراءات والخطط اللازمة، للحد من تغول دولة الاحتلال بحق القدس والمقدسات والانتهاكات اليومية بالضفة الفلسطينية بما في ذلك تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي المعطلة منذ عام 2015، لصالح استراتيجية وطنية جامعة، وكفاحية، توفر لشعبنا عناصر القوة والثبات والصمود وتطوير مقاومته الشعبية.

أخبار ذات صلة

&#34;التشريعي&#34; بغزة يرحب رئاسة برفض رئيس تشيلي اعتماد سفير الاحتلال

"التشريعي" بغزة يرحب رئاسة برفض رئيس تشيلي اعتماد سفير الاحتلال

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وبيتا

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن وبيتا

&#34;جودة البيئة&#34; تشارك في اجتماعات صندوق المناخ الأخضر في كوريا الجنوبية

"جودة البيئة" تشارك في اجتماعات صندوق المناخ الأخضر في كوريا الجنوبية

إصابات بالرصاص المعدني واعتقال شقيقين خلال مواجهات في بيت أمر

إصابات بالرصاص المعدني واعتقال شقيقين خلال مواجهات في بيت أمر

الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت 20 طالبا من جامعة بيرزيت

الاحتلال يشن حملة اعتقالات طالت 20 طالبا من جامعة بيرزيت

سلمي: مجزرة صبرا وشاتيلا شاهد حي على &#34;الإرهاب الصهيوني&#34;

سلمي: مجزرة صبرا وشاتيلا شاهد حي على "الإرهاب الصهيوني"

عَمر: نفخ البوق خطوة من مسار تهويدي متكامل لترسيخ أن الأقصى &#34;مقدس يهودي&#34;

عَمر: نفخ البوق خطوة من مسار تهويدي متكامل لترسيخ أن الأقصى "مقدس يهودي"

البرغوثي: دعم الفصائل للمقاومة ستجعلها في مواجهة دائمة مع العدو

البرغوثي: دعم الفصائل للمقاومة ستجعلها في مواجهة دائمة مع العدو

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;جودة البيئة&#34; تشارك في اجتماعات صندوق المناخ الأخضر في كوريا الجنوبية

"جودة البيئة" تشارك في اجتماعات صندوق المناخ الأخضر في كوريا الجنوبية

قيادي بالديمقراطية: بتصعيد المقاومة سنجابه عدوان الاحتلال على شعبنا وأرضه ومقدساته

قيادي بالديمقراطية: بتصعيد المقاومة سنجابه عدوان الاحتلال على شعبنا وأرضه ومقدساته

إصابات بالرصاص المعدني واعتقال شقيقين خلال مواجهات في بيت أمر

إصابات بالرصاص المعدني واعتقال شقيقين خلال مواجهات في بيت أمر

سلمي: مجزرة صبرا وشاتيلا شاهد حي على &#34;الإرهاب الصهيوني&#34;

سلمي: مجزرة صبرا وشاتيلا شاهد حي على "الإرهاب الصهيوني"

البرغوثي: دعم الفصائل للمقاومة ستجعلها في مواجهة دائمة مع العدو

البرغوثي: دعم الفصائل للمقاومة ستجعلها في مواجهة دائمة مع العدو

جيش الاحتلال يواصل عمليات البحث عن منفذ عملية &#34;كرمئيل&#34;

جيش الاحتلال يواصل عمليات البحث عن منفذ عملية "كرمئيل"

المالية بغزة تنشر إحصائية عملها بالمعابر ليوم أمس الخميس

المالية بغزة تنشر إحصائية عملها بالمعابر ليوم أمس الخميس

شاهد.. إصابات بالذعر والرعب بين المستوطنين بعد عملية &#34;كرمئيل&#34; جنوب جبل الخليل

شاهد.. إصابات بالذعر والرعب بين المستوطنين بعد عملية "كرمئيل" جنوب جبل الخليل

منوعات

شاهد: شمس الكويتية تهاجم الملك تشارلز &#34;لولا سورية لكنت حيواناً منوياً الآن&#34;

شاهد: شمس الكويتية تهاجم الملك تشارلز "لولا سورية لكنت حيواناً منوياً الآن"

فرقة &#34;مياس&#34; اللبنانية تفوز بلقب &#34;America&#39;s got talent&#34;

فرقة "مياس" اللبنانية تفوز بلقب "America's got talent"

شاهد: الدكتورة خلود تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل جديدة

شاهد: الدكتورة خلود تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل جديدة

شاهد: عبد الرحمن أبو زهرة يوضح تفاصيل أزمته الصحية

شاهد: عبد الرحمن أبو زهرة يوضح تفاصيل أزمته الصحية

فارس يكشف السبب وراء اختفائه المفاجئ عن الوسط الفني

فارس يكشف السبب وراء اختفائه المفاجئ عن الوسط الفني

شاهد: فنانة مصرية تكشف عن دخولها السجن بسبب حديثها مع كاملة أبو ذكري

شاهد: فنانة مصرية تكشف عن دخولها السجن بسبب حديثها مع كاملة أبو ذكري

شاهد ماذا فعل طليق منة عرفة بعد قرار حبسه لمدة عام

شاهد ماذا فعل طليق منة عرفة بعد قرار حبسه لمدة عام

شاهد: فنانة مصرية تتعرض للانتقادات بسبب تعاونها مع محمد رمضان

شاهد: فنانة مصرية تتعرض للانتقادات بسبب تعاونها مع محمد رمضان

شاهد: سيدة تضع هاني شاكر في موقف محرج أمام زوجته

شاهد: سيدة تضع هاني شاكر في موقف محرج أمام زوجته

شاهد: هجوم غريب من ناهد السباعي ضد محمد رمضان

شاهد: هجوم غريب من ناهد السباعي ضد محمد رمضان

عربي

الأردن: ارتفاع حصيلة وفيات انهيار عمارة اللويبدة إلى 13

الأردن: ارتفاع حصيلة وفيات انهيار عمارة اللويبدة إلى 13

بعد تطبيق خطة ترشيد الكهرباء.. مصر تعلن ارتفاع صادراتها من الغاز

بعد تطبيق خطة ترشيد الكهرباء.. مصر تعلن ارتفاع صادراتها من الغاز

للمرة الثالثة مسلح يقتحم بنكاً في لبنان ويهدد الجميع

للمرة الثالثة مسلح يقتحم بنكاً في لبنان ويهدد الجميع

البرهان يؤكد التزام التعاون مع جميع الأطراف السودانية لإكمال الفترة الانتقالية

البرهان يؤكد التزام التعاون مع جميع الأطراف السودانية لإكمال الفترة الانتقالية