إصابات بالرصاص المعدني واعتقال شقيقين خلال مواجهات في بيت أمر

رام الله - دنيا الوطنأصيب ثلاثة فتية بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، واُعتقل شقيقان، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض، إن المواجهات اندلعت عقب إغلاق جنود الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على مدخل البلدة، لمنع مرور جنازة مواطن.وأضاف أن المواجهات تركزت في حي عصيدة بالبلدة، اعتلى خلالها جنود الاحتلال أسطح عدد من المنازل وأطلقوا الرصاص "المطاطي" وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة ثلاثة فتية بالرصاص المعدني في الأطراف السفلية، وعشرات المواطنين بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت عقب المواجهات الشاب مهند مرشد محمد عوض (23 عاما) وشقيقه مجدي (18 عاما) من داخل منزلهما في الحي.