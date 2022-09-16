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دولي

شاهد.. بعد حريق مرعب النار تلتهم ناطحة سحاب بالصين

شاهد.. بعد حريق مرعب النار تلتهم ناطحة سحاب بالصين
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شب حريق كبير في ناطحة سحاب في مدينة تشانغشا في وسط الصين، حسب ما ذكر التلفزيون العام، مشيرا إلى أن عدد الإصابات "غير معروف حتى الآن".

وبحسب موقع (سكاي نيوز) فقد أوضحت محطة سي سي تي في العامة يتصاعد دخان كثيف من الموقع فيما النيران مستعرة بقوة في طوابق عدة من المبنى.

وأضافت: باشر عناصر الإطفاء العمل على مكافحة الحريق وعمليات الإغاثة في الموقع.

وتلتهم النيران برجا يضم مكاتب تابعة لشركة الاتصالات العامة تشاينا تيليكوم، وفق ما أوضح المصدر نفسه.

وأظهرت صورة نشرتها محطة سي سي تي في النيران مشتعلة في المبنى في منطقة سكنية، فيما تشكلت سحابة من الدخان الأسود في الجو.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسيلة إعلامية محلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واجهة البرج وقد أصبحت سوداء على ما يبدو جراء الحريق، ويبلغ عدد سكان تشانغشا عاصمة إقليم خونان نحو 10 ملايين نسمة.


 


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