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شؤون فلسطينية

سلمي: مجزرة صبرا وشاتيلا شاهد حي على "الإرهاب الصهيوني"

سلمي: مجزرة صبرا وشاتيلا شاهد حي على "الإرهاب الصهيوني"
طارق سلمي
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي، إن "ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا هي شاهدٌ حيٌ على "الإرهاب الصهيوني"، وما لحق بالشعب الفلسطيني من قتل ودمار وتشريد".

وأضاف في تصريح أن ارتكبته حكومات الاحتلال المتعاقبة وجيشها من مجازر ومحارق هي الأبشع في التاريخ الانساني كله. 

وأكد على أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم ، ومهما "اندفع الحكام المطبعون وهرولوا نحو العدو الصهيوني فلن يحموه من العقاب والحساب". 

وشدد على أن "مقاومة شعبنا ماضية نحو التحرير، ولن توقفها أدوات البغي والعدوان الإسرائيلي".

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