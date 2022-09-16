سلمي: مجزرة صبرا وشاتيلا شاهد حي على "الإرهاب الصهيوني"





وأضاف في تصريح أن ارتكبته حكومات الاحتلال المتعاقبة وجيشها من مجازر ومحارق هي الأبشع في التاريخ الانساني كله.



وأكد على أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم ، ومهما "اندفع الحكام المطبعون وهرولوا نحو العدو الصهيوني فلن يحموه من العقاب والحساب".



وشدد على أن "مقاومة شعبنا ماضية نحو التحرير، ولن توقفها أدوات البغي والعدوان الإسرائيلي".



رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي، إن "ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا هي شاهدٌ حيٌ على "الإرهاب الصهيوني"، وما لحق بالشعب الفلسطيني من قتل ودمار وتشريد".