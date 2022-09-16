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بعد تطبيق خطة ترشيد الكهرباء.. مصر تعلن ارتفاع صادراتها من الغاز

بعد تطبيق خطة ترشيد الكهرباء.. مصر تعلن ارتفاع صادراتها من الغاز
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي، بعد البدء في تطبيق خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في أغسطس، بحسب ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وبحسب موقع (سكاي نيوز)، فقد قال مدبولي إنه منذ اتخاذ القرار تم تصدير شحنتين إضافيتين من الغاز الطبيعي بجانب الكميات المعتادة، دون أن يكشف عن حجم أو قيمة الشحنتين.

وفي الشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري على خطة ترشيد الكهرباء بهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي للتصدير والاستفادة من العملة الصعبة.

وبموجب الخطة، يتعين على المتاجر ومراكز التسوق الحد من استخدام الأضواء القوية، كما تلتزم المنشآت الحكومية بإطفاء الأنوار في نهاية ساعات العمل.

وصدرت مصر 8.9 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي و4.7 مليار متر مكعب في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، وفقًا لبيانات رفينيتيف‭‭ ‬‬أيكون.

وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الصعبة منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير، الذي دفع أسعار السلع العالمية للارتفاع وأدى إلى انهيار السياحة الوافدة من البلدين ورفع تكلفة الاقتراض.

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