شؤون فلسطينية

الزراعة بغزة تحدد موسم الزيتون لهذا العام

الزراعة بغزة تحدد موسم الزيتون لهذا العام
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الزراعة بغزة: إن "موسم الزيتون لهذا العام يبدأ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 13/10/2022، في جميع محافظات قطاع غزة".

وأضافت في تصريح صحفي، أن هذا التأخير في موسم الزيتون يأتي حرصاً منها على لإنتاج أفضل كمية ممكنة من الزيت.

وأكدت على أنه يفضل تأخير قطف الصنف نبالي وصنف k18 إلى بداية شهر نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي مانع من قطف الزيتون لغرض التخليل بدءاً من تاريخ 15/9/2022.

وأشارت إلى تشغيل المعاصر يبدأ في محافظات قطاع غزة من تاريخ 10/10/2022، وبعد إتمام الشروط الفنية اللازمة.

وبين أنها تعمل على متابعة تشغيل المعاصر بإشراف اللجنة العليا المكلفة من مجلس الوزراء واللجان الفرعية التابعة للوزارة بالمحافظات.

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