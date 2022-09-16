إعلام إسرائيلي: مناقشات لإمكانية شن عملية عسكرية في جنين





وأضاف تال ليف خلال مقال له موقع على صحيفة "معاريف" الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن الخطط والرغبة لدى الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عملية قصيرة هدفها الرئيسي زيادة الردع في منطقة جنين.





وأشار إلى أن هناك تباين للمواقف في المؤسسة الأمنية فيما يتعلق بفعالية مثل هذه العمليات، وإذا ماكانت تساعد على تحسين الوضع الأمني أو تصعيده.





وأوضح أنه طالما استمرت موجة العمليات فإن العملية العسكرية في جنين تقترب، وسيكون الضغط العام وموعد الانتخابات الذي يقترب تأثير كبير، وستكون المؤسسة الأمنية مطالبة بتقديم تقييم موضوعي للفعالية التشغيلية للعملية العسكرية، وأن تكون أهدافها واضحة، وتشمل عدد كاف من الأهداف "الإرهابية"، وما إذا كانت العملية ستنجح بتنفيذها في مناطق أخرى بالضفة الغربية.





وأكد على أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تُقدر بأنه يمكن تحقيق أهداف عملياتية من خلال استمرار عملية "كاسر الأمواج" في الضفة الغربية، واستمرار حملة الاعتقالات الليلية، دون الانجرار في الوقت الحالي لتنفيذ عملية عسكرية واسعة.

رام الله - دنيا الوطنقال المراسل العسكري تال ليف رام: إن قادة الاحتلال الإسرائيلي يناقشون إمكانية شن عملية عسكرية في مدينة جنين وشمال الضفة الغربية، في ظل عجز السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية للسيطرة على الوضع الأمني في الضفة.