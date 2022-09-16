البرهان يؤكد التزام التعاون مع جميع الأطراف السودانية لإكمال الفترة الانتقالية

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان أن المؤسسة العسكرية ملتزمة بأن تتعاون مع جميع الأطراف لإكمال الفترة الانتقالية.وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فقد نقلت وكالة السودان للأنباء عن البرهان "أنهم يتطلعون إلى أن تتوافق القوى السياسية على تشكيل حكومة بقيادة مدنية لتكمل المرحلة الانتقالية وصولا للانتخابات".وكان الناطق باسم القوات المسلحة السودانية أصدر بيانا في وقت سابق اليوم، رد فيه على بيان لقوة الحرية والتغيير، وقال إن "القوات المسلحة منصرفة تماما لتجويد أداءها ومنتبهة لواجباتها وفي نفس الوقت تعمل على تأمين الفترة الانتقالية من أي اختطاف دون أن تتدخل بشكل مباشر في المعترك السياسي".