جيش الاحتلال يواصل عمليات البحث عن منفذ عملية "كرمئيل"



وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أعلنت أمس الخميس إصابة مستوطن بجروح متوسطة في اليد والصدر جراء إطلاق نارداخل مدرسة دينية في مستوطنة "كرمئيل" جنوب جبل الخليل.



وأضافت الإذاعة، أن قوات الجيش بدأت بعمليات تمشيط للمكان بحثاً عن المنفذ.



بدورها، أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أنه لم يتم تحييد منفذ عملية إطلاق النار، حيث انسحب من المكان.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، إن "تحسن طرأ على الحالة الصحية للمستوطن الذي أُصيب في العملية حيث توصف حاليا بالطفيفة".



بدورها أكدت القناة الـ(7) الإسرائيلية، أنه تم العثور على رصاصات خارج مستوطنة "كرمئيل" خلال عملية المطاردة.



رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة 16/9/2022، أن عمليات البحث عن منفذ عملية "كرمئيل" في الخليل ليلة أمس، ما تزال مستمرة حتى الآن.وقالت القناة (12) الإسرائيلية، أنه وبعد مضي تسع ساعات على عملية "كرمئيل" جنوب جبل الخليل ما تزال "قوات الجيش والشاباك يبحثون عن المنفذ".