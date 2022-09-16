دولي

الكرملين يعلق على محاولة اغتيال بوتن

الكرملين يعلق على محاولة اغتيال بوتن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رام الله - دنيا الوطن
عقب دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، على ما نشرته صحف غربية بشأن محاولة اغتيال فلاديمير بوتن في العاصمة موسكو.

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فقد نقلت وكالة (تاس) الروسية عن بيسكون قوله إن ما نشرته وسائل إعلام غربية بشأن محاولة اغتيال بوتن الأربعاء الماضي غير صحيح.

وأفادت تقارير إعلامية غربية، في وقت سابق، بتعرض الرئيس الروسي لمحاولة اغتيال، خلال عودته إلى مقره الرسمي، نفذتها دراجة نارية.

وذكرت التقارير أن شخصا مجهولا على متن دراجة نارية ألقى قنبلة على سيارة بوتن، مما تسبب في انفجار إطارها الأمامي، وتصاعد الدخان منها.

وأوضحت أن بوتن لم يصب بأذى، وجرى تأمينه، مؤكدة أن جهاز الأمن نفذ اعتقالات عدة يشتبه في صلتها بالحادث.

وسافر بوتن صباح الخميس إلى مدينة سمرقند الأوزبكية، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية، بما في ذلك محادثات مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ. 

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