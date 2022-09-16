شاهد.. إصابات بالذعر والرعب بين المستوطنين بعد عملية "كرمئيل" جنوب جبل الخليل
أصيب عدد من المستوطنين بحالة من الذعر والرعب بعد عملية إطلاق النار في مستوطنة "كرمئيل"، جنوب جبل الخليل ليلة أمس.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أعلنت أمس الخميس إصابة مستوطن بجروح متوسطة في اليد والصدر جراء إطلاق نارداخل مدرسة دينية في مستوطنة "كرمئيل" جنوب جبل الخليل.
وأضافت الإذاعة، أن قوات الجيش بدأت بعمليات تمشيط للمكان بحثاً عن المنفذ.
بدورها، أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أنه لم يتم تحييد منفذ عملية إطلاق النار، حيث انسحب من المكان.
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