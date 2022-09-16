شاهد.. إصابات بالذعر والرعب بين المستوطنين بعد عملية "كرمئيل" جنوب جبل الخليل

جنوب جبل الخليل ليلة أمس.

بجروح متوسطة في اليد والصدر جراء إطلاق نار

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المستوطنين بحالة من الذعر والرعب بعد عملية إطلاق النار في مستوطنة "كرمئيل"،وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أعلنت أمس الخميس إصابة مستوطنداخل مدرسة دينية في مستوطنة "كرمئيل" جنوب جبل الخليل.وأضافت الإذاعة، أن قوات الجيش بدأت بعمليات تمشيط للمكان بحثاً عن المنفذ.بدورها، أكدت صحيفة (يديعوت أحرونوت) أنه لم يتم تحييد منفذ عملية إطلاق النار، حيث انسحب من المكان.