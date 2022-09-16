شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر  اليوم  الجمعة، مواطنَين  من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية  بأن قوة احتلالية اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس، وداهمت أحد المنازل وفتشته، واعتقلت المواطن محسن  دويكات.

كما أفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن خالد ضراغمة من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس بعد أن فتشت منزله.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين خلال اقتحامها بلدتي السيلة الحارثية وجبع بمحافظة جنين.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن علي محمد ذيب شواهنة ونجله أنس عقب مداهمة منزلهما في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وأضاف سمور، أن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبع جنوب جنين، واعتقلت المواطن وليد ملايشة عقب مداهمة منزله، وذلك للضغط على نجله مراد تسليم نفسه لمخابراتها".

أخبار ذات صلة

جيش الاحتلال يواصل عمليات البحث عن منفذ عملية &#34;كرمئيل&#34;

جيش الاحتلال يواصل عمليات البحث عن منفذ عملية "كرمئيل"

المالية بغزة تنشر إحصائية عملها بالمعابر ليوم أمس الخميس

المالية بغزة تنشر إحصائية عملها بالمعابر ليوم أمس الخميس

شاهد.. إصابات بالذعر والرعب بين المستوطنين بعد عملية &#34;كرمئيل&#34; جنوب جبل الخليل

شاهد.. إصابات بالذعر والرعب بين المستوطنين بعد عملية "كرمئيل" جنوب جبل الخليل

لجنة بالكونغرس تمرر قانونا يطالب بمعرفة نتائج التحقيق الأميركي في استشهاد أبو عاقلة

لجنة بالكونغرس تمرر قانونا يطالب بمعرفة نتائج التحقيق الأميركي في استشهاد أبو عاقلة

تعرف على أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضار واللحوم في أسواق غزة

كيف جاء سعر صرف الدولار لليوم الجمعة؟

كيف جاء سعر صرف الدولار لليوم الجمعة؟

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى يوم الإثنين

الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة حتى يوم الإثنين

إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار جنوب الخليل

إصابة مستوطن بعملية إطلاق نار جنوب الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رسالة من عائلة الأسير ناصر أبو حميد للأمين العام للأمم المتحدة

رسالة من عائلة الأسير ناصر أبو حميد للأمين العام للأمم المتحدة

الوفد الكويتي ينهي زيارته لفلسطين ويتعاقد مع 500 معلم

الوفد الكويتي ينهي زيارته لفلسطين ويتعاقد مع 500 معلم

&#34;الزراعة&#34; بغزة تعلن مواعيد قطف الزيتون وتشغيل المعاصر

"الزراعة" بغزة تعلن مواعيد قطف الزيتون وتشغيل المعاصر

اشتية يبحث دعم برامج تمكين الشباب والمرأة

اشتية يبحث دعم برامج تمكين الشباب والمرأة

سلطة المياه: التعاون العربي وإشراك القطاع الخاص ركيزة لتحقيق الاستدامة المائية

سلطة المياه: التعاون العربي وإشراك القطاع الخاص ركيزة لتحقيق الاستدامة المائية

&#34;الاقتصاد&#34; تحيل 7 مخالفين للنيابة العامة لتجاوزهم السقف السعري

"الاقتصاد" تحيل 7 مخالفين للنيابة العامة لتجاوزهم السقف السعري

&#34;التعليم العالي&#34; تناقش مع المانحين والشركاء الدوليين تعزيز التعاون المشترك

"التعليم العالي" تناقش مع المانحين والشركاء الدوليين تعزيز التعاون المشترك

المفوض العام لـ (أونروا) فيليب لازاريني يختتم زيارته لغزة

المفوض العام لـ (أونروا) فيليب لازاريني يختتم زيارته لغزة

منوعات

شاهد: شمس الكويتية تهاجم الملك تشارلز &#34;لولا سورية لكنت حيواناً منوياً الآن&#34;

شاهد: شمس الكويتية تهاجم الملك تشارلز "لولا سورية لكنت حيواناً منوياً الآن"

فرقة &#34;مياس&#34; اللبنانية تفوز بلقب &#34;America&#39;s got talent&#34;

فرقة "مياس" اللبنانية تفوز بلقب "America's got talent"

شاهد: الدكتورة خلود تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل جديدة

شاهد: الدكتورة خلود تكشف حقيقة خضوعها لعملية تجميل جديدة

شاهد: عبد الرحمن أبو زهرة يوضح تفاصيل أزمته الصحية

شاهد: عبد الرحمن أبو زهرة يوضح تفاصيل أزمته الصحية

فارس يكشف السبب وراء اختفائه المفاجئ عن الوسط الفني

فارس يكشف السبب وراء اختفائه المفاجئ عن الوسط الفني

شاهد: لحظة صادمة لحارس نعش الملكة إليزابيث وهو يفقد وعيه

شاهد: لحظة صادمة لحارس نعش الملكة إليزابيث وهو يفقد وعيه

شاهد: فنانة مصرية تكشف عن دخولها السجن بسبب حديثها مع كاملة أبو ذكري

شاهد: فنانة مصرية تكشف عن دخولها السجن بسبب حديثها مع كاملة أبو ذكري

شاهد ماذا فعل طليق منة عرفة بعد قرار حبسه لمدة عام

شاهد ماذا فعل طليق منة عرفة بعد قرار حبسه لمدة عام

شاهد: فنانة مصرية تتعرض للانتقادات بسبب تعاونها مع محمد رمضان

شاهد: فنانة مصرية تتعرض للانتقادات بسبب تعاونها مع محمد رمضان

شاهد: سيدة تضع هاني شاكر في موقف محرج أمام زوجته

شاهد: سيدة تضع هاني شاكر في موقف محرج أمام زوجته

عربي

البرهان يؤكد التزام التعاون مع جميع الأطراف السودانية لإكمال الفترة الانتقالية

البرهان يؤكد التزام التعاون مع جميع الأطراف السودانية لإكمال الفترة الانتقالية

قطر تعلن عن شعار الدولة الجديد

قطر تعلن عن شعار الدولة الجديد

ملك الأردن يتسلم دعوة الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية

ملك الأردن يتسلم دعوة الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية

ارتفاع حصيلة وفيات انهيار المبنى السكني في عمان إلى 10

ارتفاع حصيلة وفيات انهيار المبنى السكني في عمان إلى 10