الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، مواطنَين من محافظة نابلس.وأفادت مصادر محلية بأن قوة احتلالية اقتحمت بلدة بيتا جنوب نابلس، وداهمت أحد المنازل وفتشته، واعتقلت المواطن محسن دويكات.كما أفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن خالد ضراغمة من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس بعد أن فتشت منزله.وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، ثلاثة مواطنين خلال اقتحامها بلدتي السيلة الحارثية وجبع بمحافظة جنين.وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن علي محمد ذيب شواهنة ونجله أنس عقب مداهمة منزلهما في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.وأضاف سمور، أن "قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبع جنوب جنين، واعتقلت المواطن وليد ملايشة عقب مداهمة منزله، وذلك للضغط على نجله مراد تسليم نفسه لمخابراتها".