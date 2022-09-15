شؤون فلسطينية

رسالة من عائلة الأسير ناصر أبو حميد للأمين العام للأمم المتحدة

رسالة من عائلة الأسير ناصر أبو حميد للأمين العام للأمم المتحدة
ناصر أبو حميد
رام الله - دنيا الوطن
سلم مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور رسالة من عائلة الأسير المريض ناصر أبو حميد للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الوضع الصحي الخطير لابنهم.

وقال منصور: "تسلمت رسالة من عائلة المناضل الكبير ناصر أبو حميد موجهة للأمين العام أنطونيو غوتيريش حول الوضع الخطير لابنهم، وقمت بدوري بتسليمها لمدير مكتب الأمين العام الذي سلمها للأمين العام".

وأضاف: "قمت اليوم بالاتصال هاتفيا بوالدة المناضل البطل ناصر لأطمئن على وضعه بعد زيارتها له صباح اليوم. وأكدت لها على القيام بالواجب الوطني بعمل كل ما نستطيع في الأمم المتحدة دفاعا عنه وجميع الأسرى، ولإطلاق سراحه على وجه السرعة، كما أكدت لها أن ناصر علم وتاج على رأسنا، ونتمنى له الصحة والحرية، وهو فخر لفلسطين ولأهله".

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