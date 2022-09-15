الوفد الكويتي ينهي زيارته لفلسطين ويتعاقد مع 500 معلم

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم أن وفد وزارة التربية والتعليم الكويتية أنهى زيارته لفلسطين، بعد إتمام كافة إجراءات التعاقد مع معلمين للتدريس في دولة الكويت؛ حيث بلغ عددهم 500 من غزة والضفة.وتابعت الوزارة تفاصيل الإعلان عن الوظائف التعليمية للتعاقد مع المعلمين، ومجريات الزيارة حتى قبل وصول الوفد إلى فلسطين وصولاً إلى استقباله بشكل رسمي في مدينة أريحا؛ حيث كان في استقباله الوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور، ومدير العلاقات الدولية والعامة نيفين مصلح.وتم استقبال الوفد من قبل الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د. محمد اشتية، ووزير التربية أ. د. مروان عورتاني، ووكيل الوزارة د. نافع عساف، إذ تولى فريق مختص من وحدة العلاقات الدولية والعامة والإدارة العامة للشؤون الإدارية في الوزارة الترتيبات الخاصة بالمقابلات والقضايا اللوجستية المتعلقة بالتنقل والإقامة؛ وقامت الوزارة بتوفير متطلبات إنجاح كافة مراحل العمل في محافظات الوطن؛ حيث تم تجهيز أربعة مراكز لعقد الامتحان وإجراء المقابلات في مدن رام الله ونابلس والخليل وغزة.ونوهت "التربية" بأن الزيارة حققت الأهداف المرجوة، مشيدة بما شهدته من روح التفاني والعمل الجاد والمهنية العالية في اختيار المعلمين وفق أسس ومعايير واضحة وشفافة، معتبرة أن ما تحقق نتاج عمل طواقمها التي تابعت الزيارة وإتمام إجراءات التعاقد وفق ما هو مخطط له.وثمنت وزارة التربية جهود الوفد الكويتي التي بذلها خلال فترة تواجده في فلسطين؛ والتي عكست عمق العلاقة الوثيقة بين البلدين، مشيدةً في الوقت ذاته بالجهود التي بذلها مكتب الرئيس ورئاسة الوزراء وسفارتا فلسطين في الكويت والأردن وصولاً لإنجاح هذه الزيارة وغايتها.بدوره، أعرب الوفد الضيف خلال لقاء اختتام الزيارة وتقييم مخرجاتها بحضور وكيل الوزارة د. نافع عساف، عن جزيل شكره لوزارة التربية الفلسطينية وكوادرها على حفاوة الاستقبال، وتوفير وتأمين كافة التسهيلات؛ لاختيار المعلمين، مبدياً اعتزازه الكبير بمسيرة معلمي فلسطين وتفانيهم وتميزهم في حقل التدريس في الوطن وخارجه.