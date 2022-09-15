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شؤون فلسطينية

"الزراعة" بغزة تعلن مواعيد قطف الزيتون وتشغيل المعاصر

"الزراعة" بغزة تعلن مواعيد قطف الزيتون وتشغيل المعاصر
الزيتون
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الزراعة في غزة، اليوم الخميس، عن موعد بدء قطف الزيتون وتشغيل المعاصر للموسم الزراعي 2022-2023.

وقالت الوزارة، إنه بموجب قرار أصدره وكيلها، فإن موسم الزيتون لهذا العام سيبدأ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 13-10-2022 في جميع محافظات قطاع غزة حرصا على أفضل كمية ممكنة من الزيت.

وأضافت الوزارة، أنه يفضل تأخير قطف الصنف نبالي وصنف k18 إلى بداية شهر نوفمبر (11) وذلك للحصول على أفضل كمية زيت.

وذكرت أنه لا مانع من قطف الزيتون لغرض التخليل بدءاً من تاريخ 15-9-2022.

وأشارت إلى بدء تشغيل المعاصر في محافظات قطاع غزة من تاريخ 10-10-2022 وبعد إتمام الشروط الفنية اللازمة.

ولفتت الوزارة، إلى أنه يتم متابعة تشغيل المعاصر بإشراف اللجنة العليا المكلفة من مجلس الوزارة واللجان الفرعية التابعة للوزارة بالمحافظات.

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