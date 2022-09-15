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دولي

بريطانيا تستبعد دولة عربية من حضور جنازة الملكة إليزابيث

بريطانيا تستبعد دولة عربية من حضور جنازة الملكة إليزابيث
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ذكر مسؤول في وزارة الخارجية البريطانية، أن بلاده "ستدعو ممثلا من كوريا الشمالية لحضور جنازة الملكة إليزابيث يوم الاثنين القادم، لكنها لن ترسل دعوات إلى أفغانستان وسوريا وفنزويلا".

ونقلت وكالة رويترز، عن المصدر قوله أن "الدعوة لكوريا الشمالية ستكون على مستوى السفراء"، مشيرا إلى أنه لن توجه الدعوة لسوريا وفنزويلا لأن بريطانيا ليس لديها علاقات دبلوماسية معهما، فيما أن أفغانستان لن تُدعى بسبب الوضع السياسي الراهن هناك.

وانضمت هذه الدول إلى روسيا وميانمار وروسيا البيضاء التي لم تتم دعوتها لحضور الجنازة.

وتقام جنازة الملكة إليزابيث في لندن يوم الاثنين 19 سبتمبر/ أيلول، وأعلن بالفعل عدد من زعماء العالم وأفراد العائلة المالكة وغيرهم من الشخصيات المرموقة أنهم سيحضرون.

ووصل نعش الملكة التي توفيت يوم الخميس الماضي عن 96 عاما، إلى العاصمة البريطانية مساء الثلاثاء.

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