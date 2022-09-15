"الاقتصاد" تحيل 7 مخالفين للنيابة العامة لتجاوزهم السقف السعري

رام الله - دنيا الوطنأحالت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني 7 مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لعدم التزامهم بالسقف السعري المحدد.وأشارت الوزارة، في بيان لها، اليوم الخميس، إلى أن طواقمها وبالتعاون مع الشركاء، نفذت على مدار الثلاثة أيام الماضية 59 جولة تفتيشية على المحلات التجارية، لضمان التزام التجار بالسقف السعري المحدد.ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم المباشر 129، أو عبر صفحة الوزارة الرسمية على "فيسبوك".