شؤون فلسطينية

المفوض العام لـ (أونروا) فيليب لازاريني يختتم زيارته لغزة

المفوض العام لـ (أونروا) فيليب لازاريني يختتم زيارته لغزة
لازاريني
رام الله - دنيا الوطن
اختتم المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني اليوم الخميس زيارته إلى قطاع غزة.

وقال لازاريني "لقد اختتمت للتو من زيارة إلى غزة التقيت فيها بلاجئي فلسطين الذين يتأثرون ببيئة اجتماعية اقتصادية قاسية ويكافحون من أجل التعافي من النزاعات المتكررة على مر السنين".

وأضاف "جنبا إلى جنب مع مدير شؤون الأونروا في غزة، توماس وايت، قمت بزيارة مشروع القسطل السكني بالقرب من دير البلح والذي يهدف إلى معالجة الاكتظاظ والظروف المعيشية المتدنية المستوى للاجئي فلسطين".

وتابع "التقيت بعائلة قويطة التي قالت إن الانتقال إلى هذه المنازل الجديدة كان بمثابة حلم قد تحقق، وقد أصبح هذا المشروع ممكنا بفضل الدعم القوي من ألمانيا وبتمويل من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية وتنفيذ البنك الألماني للتنمية".

وأشار إلى أن "مدارس الوكالة في قطاع غزة استقبلت وحدها أكثر من 294,000 طفل من لاجئي فلسطين في مدارس الأونروا البالغ عددها 278 مدرسة".

وأكد أن "أونروا تسعى إلى تحقيق أعلى مستويات الجودة من التعليم لأطفال لاجئي فلسطين".

وشدد على أنه "تحقيقا لهذه الغاية، وبالإضافة إلى الدعم النفسي الاجتماعي، فإننا وبشكل متزايد نطرح المواد عبر الإنترنت والأجهزة الرقمية ونعمل على تحسين إمكانيات الاتصال الإلكتروني".

ولفت إلى أن "ذلك يتماشى مع نهج الوكالة في التحديث الذي يشمل رقمنة خدماتنا الصحية والاجتماعية، والخطط لتعويض خسائر التعلم التي شهدناها بسبب جائحة كوفيد-19".

ونوه إلى أنه "سيواصل بذل قصار جهوده لنقل أصوات لاجئي فلسطين في غزة إلى العالم".

وأكد أنه "سيسلط خلال قمة تحويل التعليم الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه أونروا في مساعدة الأطفال على التغلب على التحديات في التعليم".

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