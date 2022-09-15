وزير الزراعة يستقبل سفير الأردن لدى فلسطين





ورحّب عطاري، بالسفير البدور متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة، مثمناً عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، والتنسيق المشترك في القضايا كافة، كما جرى استعراض العلاقات الفلسطينية الأردنية الثنائية في المجال الزراعي وسبل تطويرها وأفاق العمل المشترك وانعكاسه على تطوير القطاع الزراعي في كلا البلدين .



من ناحيته، شكر السفير وزير الزراعة على حفاوة الاستقبال واكد على عمق العلاقات الثنائية وانه سيعمل على تعزيز هذه العلاقات وانه سيعمل على تطويرها بشكل مستمر نحو واقع مستدام من خلاله يمكن تعزيز الواقع الزراعي والأمن الغذائي في ظل التحديات المتسارعة التي تمر بها المنطقة.





رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير الزراعة رياض عطاري في مكتبه بمقر الوزارة برام الله، اليوم الخميس، عصام البدور سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى فلسطين.