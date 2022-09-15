عربي

ملك الأردن يتسلم دعوة الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية

ملك الأردن يتسلم دعوة الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
تسلم الملك الأردني عبد الله الثاني، الخميس، رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تضمّنت دعوته لحضور أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين للقمة العربية المقرر عقدها بالجزائر في شهر تشرين الثاني المقبل.

وحمّل الملك الأردني، وزير العدل حافظ الأختام الجزائري عبد الرشيد طبي، الذي نقل رسالة الدعوة، تحياته للرئيس تبون وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب الجزائري المزيد من التقدم والازدهار.

وتم التأكيد على متانة العلاقات الأخوية التي تجمع الأردن والجزائر وشعبيهما والحرص على توطيدها في مختلف المجالات، بما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية.

وأكد الملك حرص الأردن على نجاح أعمال القمة العربية المقبلة، بما يسهم في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتوحيد المواقف تجاه التحديات التي تواجه الدول العربية.

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