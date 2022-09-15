ارتفاع حصيلة وفيات انهيار المبنى السكني في عمان إلى 10

رام الله - دنيا الوطنارتفعت مساء اليوم الخميس، حصيلة وفيات انهيار عمارة اللويبدة في العاصمة الأردنية عمان إلى 10 حالات وفاة.وقالت مديرية الأمن العام في بيان صحفي إن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج جثة عاشرة من تحت الأنقاض لتكون حصيلة ما تم التعامل معه عشر وفيات وعشر إصابات.وبحسب المديرية ما زالت فرق الإنقاذ تواصل عملياتها.ووسعت فرق الإنقاذ، من عملياتِها في البحث عن محاصرين تحت أنقاض المبنى السكني المنهار في منطقة اللويبدة في العاصمة عمّان.وأضافت أن فرق الإنقاذ لا تزال تواصل أعمالها بكامل قواها للوصول للمحاصرين كافة.