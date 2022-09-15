شؤون فلسطينية

النائب العام يجتمع مع مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

النائب العام يجتمع مع مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع النائب العام المستشار أكرم الخطيب، في مكتبه اليوم الخميس مع مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدكتور جهانغير خان، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال مكافحة الإرهاب ضمن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب والاستراتيجية العربية الإقليمية لمكافحة الإرهاب.

وخلال اللقاء اطلع النائب العام الوفد على ما أناطه القانون بالنيابة العامة من اختصاصات واسعة لمحاربة كافة الجرائم ومن بينها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا استعداد النيابة العامة للتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بهدف تبادل الخبرات والممارسات الفضلى لمحاربة الإرهاب وتمويله، بما يتوافق مع القوانين والتشريعات الوطنية ويوائم المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

من جانبه استعرض جهانغير خان آلية عمل وأهداف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ضمن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب والتي تتضمن، بناء قدرات وتقديم مساعدات تقنية في مجال مكافحة الإرهاب وبما يراعي تنفيذ القرارات الأممية ذات الشأن، وذلك على المستوى الدولي والإقليمي ، وما يترتب عليها من مسؤوليات قانونية تتوافق مع حقوق الإنسان.

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