اشتية يقلد ممثل اليابان لدى فلسطين نجمة الصداقة من وسام الرئيس

رام الله - دنيا الوطنقلد رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، رئيس مكتب تمثيل اليابان المعتمد لدى دولة فلسطين السفير ماسايوكي ماغوشي، "نجمة الصداقة" من وسام الرئيس محمود عباس.جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء للسفير ماغوشي، في مكتبه بمدينة رام الله، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية لدى دولة فلسطين.وقال رئيس الوزراء: "نقدم هذا الوسام باسم الرئيس محمود عباس الذي يحرص كل الحرص على تعزيز العلاقة الفلسطينية اليابانية، وتقديرا لشخصك وما تمثله كسفير لليابان الصديقة، ونتمنى لك التوفيق في حياتك العملية والشخصية".ومنح الرئيس ممثل اليابان لدى فلسطين "نجمة الصداقة" تقديرا لدوره المتميز في تعزيز العلاقات بين فلسطين واليابان، وتثمينا لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله.