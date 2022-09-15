شؤون فلسطينية

شاهر سعد رئيسا للاتحاد العربي للنقابات

شاهر سعد رئيسا للاتحاد العربي للنقابات
شاهر سعد
رام الله - دنيا الوطن
انتخب أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، اليوم الخميس، رئيسا للاتحاد العربي للنقابات، وذلك خلال أعمال المؤتمر العام الثالث للاتحاد المنعقد حاليا في مدينة وهران الجزائرية.

وقال سعد، في كلمته أمام المؤتمر، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي ضاعفت خلال العامين الماضين من سياسات التضييق والملاحقة للعمال الفلسطينيين، حيث توفي واستشهد منذ بداية هذا العام 50 عاملا فلسطينيا في سوق العمل الإسرائيلي، بمن فيهم الذين تم قتلهم بالرصاص الحي على الحواجز العسكرية، أو خلال تواجدهم في بحر غزة طلبا للصيد، إلى جانب سلسلة لا تنتهي من الجرائم كجريمة التمييز العنصري، وازدواجية معايير تعامل أرباب العمل الإسرائيليين مع العمال، وحرمان العمال من العلاج بعد تعرضهم للإصابات في أماكن عملهم.

وأوضح معاناة العمال من خطر الانتقاص من حقوقهم الاجتماعية والمالية، وفي مقدمتها الحق في الحصول على التأمين الصحي، والأجر العادل المتناسب مع جهدهم البدني والذهني، والحصول على مكافأة نهاية الخدمة العادلة، وانتهاك إهمال سلامتهم داخل ورش العمل والمصانع والمعامل الإسرائيلية، وعدم تزويدهم بمعدات ووسائل الصحة والسلامة المهنية.

كما طالب سعد أعضاء المؤتمر بدعم دعوته لمدعي عام الجنائية الدولية كريم خان لإنشاء مكتب قطري للجنائية الدولية في القدس المحتلة، ونشر المحققين والمحللين المتخصصين للتحقق من جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي، ومنحهم حرية الوصول لأماكن وقوع الجرائم ومقابلة الشهود وجمع الأدلة والبراهين، لإقامة العدل ومحاسبة المسؤولين عن جرائمهم؛ عملا بما تنادي به الجنائية الدولية منذ نشأتها.

وأضاف أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي، بكامل تطبيقاته الاحتلالية والعنصرية، كالقتل العمد للعمال والتهجير القسري والتهديد به، ومواصلة الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وبناء المستعمرات وتوسيعها، ورعاية عنف المستوطنين ومواصلة حصار قطاع غزّة، والتسبب بإزهاق المزيد من أرواح الأبرياء، يشكل منبعا لمزيد من التوتّرات".

ودعا سعد المؤتمر إلى إدانة سياسات حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي، المتسمة بالإنتاج المستمر للعوامل الطاردة للاستقرار والمبددة للصمود والسلام، وعبثها بأسس ومقومات ومقدرات الاقتصاد الفلسطيني وربطه المجحف بالاقتصاد الإسرائيلي.

أخبار ذات صلة

سلطة المياه: غنيم: التعاون العربي وإشراك القطاع الخاص ركيزة لتحقيق الاستدامة المائية

سلطة المياه: غنيم: التعاون العربي وإشراك القطاع الخاص ركيزة لتحقيق الاستدامة المائية

&#34;الاقتصاد&#34; تحيل 7 مخالفين للنيابة العامة لتجاوزهم السقف السعري

"الاقتصاد" تحيل 7 مخالفين للنيابة العامة لتجاوزهم السقف السعري

&#34;التعليم العالي&#34; تناقش مع المانحين والشركاء الدوليين تعزيز التعاون المشترك

"التعليم العالي" تناقش مع المانحين والشركاء الدوليين تعزيز التعاون المشترك

المفوض العام لـ (أونروا) فيليب لازاريني يختتم زيارته لغزة

المفوض العام لـ (أونروا) فيليب لازاريني يختتم زيارته لغزة

وزير الزراعة يستقبل سفير الأردن لدى فلسطين

وزير الزراعة يستقبل سفير الأردن لدى فلسطين

النائب العام يجتمع مع مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

النائب العام يجتمع مع مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

وزير الداخلية يلتقي مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب

وزير الداخلية يلتقي مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب

30 معتقلاً إداريًا من الجبهة الشعبية سيخوضون إضرابًا عن الطعام

30 معتقلاً إداريًا من الجبهة الشعبية سيخوضون إضرابًا عن الطعام

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سلطة المياه: غنيم: التعاون العربي وإشراك القطاع الخاص ركيزة لتحقيق الاستدامة المائية

سلطة المياه: غنيم: التعاون العربي وإشراك القطاع الخاص ركيزة لتحقيق الاستدامة المائية

&#34;الاقتصاد&#34; تحيل 7 مخالفين للنيابة العامة لتجاوزهم السقف السعري

"الاقتصاد" تحيل 7 مخالفين للنيابة العامة لتجاوزهم السقف السعري

&#34;التعليم العالي&#34; تناقش مع المانحين والشركاء الدوليين تعزيز التعاون المشترك

"التعليم العالي" تناقش مع المانحين والشركاء الدوليين تعزيز التعاون المشترك

وزير الزراعة يستقبل سفير الأردن لدى فلسطين

وزير الزراعة يستقبل سفير الأردن لدى فلسطين

النائب العام يجتمع مع مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

النائب العام يجتمع مع مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

وزير الداخلية يلتقي مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب

وزير الداخلية يلتقي مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب

اشتية يقلد ممثل اليابان لدى فلسطين نجمة الصداقة من وسام الرئيس

اشتية يقلد ممثل اليابان لدى فلسطين نجمة الصداقة من وسام الرئيس

شاهر سعد رئيسا للاتحاد العربي للنقابات

شاهر سعد رئيسا للاتحاد العربي للنقابات

منوعات

شاهد: هجوم غريب من ناهد السباعي ضد محمد رمضان

شاهد: هجوم غريب من ناهد السباعي ضد محمد رمضان

شاهد: مي العيدان تحدث ضجة بعدد القضايا التي رفعتها ضد الفنانين

شاهد: مي العيدان تحدث ضجة بعدد القضايا التي رفعتها ضد الفنانين

شاهد: مطربة مصرية شهيرة تبكي على الهواء بسبب التنمر على وزنها

شاهد: مطربة مصرية شهيرة تبكي على الهواء بسبب التنمر على وزنها

طليق آيتن عامر يلفت الأنظار بآخر رسالة غامضة له

طليق آيتن عامر يلفت الأنظار بآخر رسالة غامضة له

محكمة مصرية تصدر قرار بحبس طليق منة عرفة وغرامة مالية ضخمة

محكمة مصرية تصدر قرار بحبس طليق منة عرفة وغرامة مالية ضخمة

شاهد: مؤلف فيلم الجزيرة يهاجم باسم سمرة ويكذبه

شاهد: مؤلف فيلم الجزيرة يهاجم باسم سمرة ويكذبه

شاهد كيف تفاعل الفنانين مع الفتاة التي اقتحمت المصرف اللبناني

شاهد كيف تفاعل الفنانين مع الفتاة التي اقتحمت المصرف اللبناني

شاهد: ابن عبير سندر عارضة الأزياء يحرجها على الهواء مباشرة

شاهد: ابن عبير سندر عارضة الأزياء يحرجها على الهواء مباشرة

شاهد: إليسا تتوجه للقضاء لمحاكمة فنان لبناني شهير

شاهد: إليسا تتوجه للقضاء لمحاكمة فنان لبناني شهير

شاهد: ضرة بوسي تخرج عن صمتها وتكذبها.. &#34;جوزي هيطلقها&#34;

شاهد: ضرة بوسي تخرج عن صمتها وتكذبها.. "جوزي هيطلقها"

عربي

ملك الأردن يتسلم دعوة الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية

ملك الأردن يتسلم دعوة الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية

الأردن: انتشال جثة عاشرة من تحت أنقاض المبنى المنهار في عمّان

الأردن: انتشال جثة عاشرة من تحت أنقاض المبنى المنهار في عمّان

ميقاتي يؤكد على عدم مغادرته القصر الرئاسي حتى تتألف الحكومة

ميقاتي يؤكد على عدم مغادرته القصر الرئاسي حتى تتألف الحكومة

أمير قطر عن أزمة المقاطعة: لا أودّ الحديث عن الماضي بل نتطلع للمستقبل

أمير قطر عن أزمة المقاطعة: لا أودّ الحديث عن الماضي بل نتطلع للمستقبل