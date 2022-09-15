هنية: الجهود جارية لاستعادة العلاقات مع الأردن والسعودية

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية مساء اليوم الخميس، إن الجهود جارية لاستعادة العلاقات مع الأردن والسعودية.ولفت هنية خلال لقاء مع قناة (روسيا اليوم) إلى أن زيارة حماس للمغرب ولأي دولة مطبعة مع إسرائيل لا يعني التماهي مع مواقف الحكومات المطبعة.وأشار خلال المقابلة إلى أن العلاقة ممتازة مع حركة الجهاد الإسلامي، ولن تنجح المحاولات لزرع الفتنة أو الفرقة بين الطرفين.من جانب أخر، قال هنية إن هناك جهات غربية وأوروبية حاولت ثني الحركة عن القدوم إلى العاصمة الروسية موسكو.وأكد على ارتياح وفد حركته لنتائج زيارته إلى العاصمة الروسية، منوها إلى أنه تم التوصل إلى قرارات في عدد من القضايا الشرق أوسطية.وأوضح هنية أن جهات في حركة "فتح" وجهات خارجية تقف عائقا أمام تطبيق المصالحة، مؤكدا على أن الجزائر تحاول جمع الفصائل قبل القمة العربية.