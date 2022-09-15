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شؤون فلسطينية

حرب يكشف لـ "دنيا الوطن" نتائج زيارته للقطاع وكيفية الحصول على الجواز البيومتري

حرب يكشف لـ "دنيا الوطن" نتائج زيارته للقطاع وكيفية الحصول على الجواز البيومتري
حرب
خاص دنيا الوطن- محمد عوض
كشف وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية، يوسف حرب، تفاصيل جديدة بشأن زيارته التي قام بها لقطاع غزة، هذا الأسبوع، بالإضافة إلى تطورات الجواز البيومتري الذي بدأ إصداره بشكل رسمي في الأراضي الفلسطينية.

وقال حرب في مقابلة مع "دنيا الوطن": إن الزيارة جاءت متأخرة، ولكن تم إنجازها بهدف التدخل لتقديم خدمة لأبناء شعبنا المحاصرين في القطاع، بأن يكون لديهم وثائق سفر مضمونة ضمن مواصفات دولية، تسهل عليهم الدخول والخروج.

وأضاف: الوثائق السابقة كانت بحاجة لتطوير وإدخال تكنولوجيا، ضمن متطلبات دولية، وبدأنا العمل على ذلك بتعليمات من الرئيس محمود عباس عام 2016، بحيث يكون هناك استخدام وثائق آمنة تحت عنوان جوازات السفر الحيوية أو البيومترية".

وأكد وكيل وزارة الداخلية، بأن "هناك دولاً تستخدم في جوازات السفر بصمة العين، وأخرى تستخدم صورة أبعاد الوجه، وغيرها بصمات أصابع اليد".

ولفت حرب إلى أن "وزارة الداخلية ومن خلال تعاقدنا مع الشركة الفرنسية أصبح لدينا جواز سفر بيومتري، وذلك بعد أن تغلبنا على المعيقات الإسرائيلية من خلال التصميم والإرادة بأن يجب علينا أن نستخدم الوثائق الأكثر أمنا".ً

وقال: بدأنا بتشغيل النظام الجديد بداية من الأول من أيلول/سبتمبر، حيث تم إصدار الجواز السفر البيومتري الأول للرئيس محمود عباس.

وأكد وكيل وزارة الداخلية، بأننا "قمنا بزيارة إلى قطاع غزة، لأننا معنيون بأن نكون نحن وغزة بنفس الوثائق الحيوية الكاملة، ولا يجوز أن تكون هناك وثائق مختلفة".

وشدد على أن هناك إقبالاً كبيراً من أبناء قطاع غزة على الحصول على جوازات السفر، حيث خلال السنوات الماضية، كنا نصدر جوازات السفر من خلال البريد اليدوي والمعابر الموجودة حيث كانت هناك بعض المعيقات من الاحتلال بشأن التوصيل.

وقال حرب: "في موضوع الجواز البيومتري ستكون هناك تسهيلات، حيث لن يكون هناك وسيط، بين صاحب الجواز، والإدارة العامة للجوازات".

وشدد على أن أي مواطن يستطيع أن يتقدم بشكل مباشر للحصول على جواز السفر من خلال التقنية التي سنستخدمها وهي الحضور بشكل مباشر، حيث يتم إصدار الجواز بدون تدخل وسطاء، وسيكون جاهزاً خلال 72 ساعة مع المواطن سيوفر للمواطن الجهد والإمكانات.

وقال: "في السابق كانت هناك رسوم تدفع للحكومة الفلسطينية، ورسوم أخرى للوسيط يدفعها المواطن من أجل إنجاز معاملات، أما الآن سيتم إلغاء موضوع التعاملات، فقط يعطينا المواطن رقم الهوية وسنقوم بكل الإجراءات المطلوبة وسنقوم بتصويره".

وفيما يتعلق بالرسوم النهائية لجواز السفر البيومتري، أكد وكيل وزارة الداخلية بأن المواطن سيدفع الرسوم الرسمية المتعارف عليها وهي 210 شيكل فقط.

وأكد حرب أنه "خلال زيارتنا لقطاع غزة، كانت هناك لقاءات وتوصلنا لنتيجة جيدة وإيجابية، وخلال الأسبوع القادم سيكون لدينا جولة ميدانية في جميع محافظات قطاع غزة، حيث سيصدر الجواز بتقنية عالية لجميع المواطنين في جميع المحافظات".

وقال: "هدفنا الرئيسي تسهيل على كل مواطن فلسطيني، حيث يتم استقبال المواطن في أقرب محطة من سكنه، مشدداً على أن هناك تعاوناً مع كل الجهات، وسيكون هناك فريق مُدرب على هذا الموضوع.

وأكد وكيل وزارة الداخلية، أن الأمور تسير باتجاه إيجابي وشراكة حقيقية، وسيكون هناك خلال الأشهر المقبلة العمل على بطاقة الهوية البيومترية التي تتساوى مع جواز السفر وهذه إجراءات ستقوم بها وزارة الداخلية من أجل توفير وثائق آمنة ودقيقة ستستخدم في أكثر من مجال.

وكشف حرب بإمكانية عودة بعض موظفي وزارة الداخلية للعمل في هذا المشروع الخاص بالجواز البيومتري.  

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