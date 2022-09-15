"الاقتصاد" والبنك الدولي يبحثان جهود تحسين بيئة الأعمال

ووضع الوزير، الوفد خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة، في مدينة رام الله، بحضور ممثل البنك لدى فلسطين ستيفان إمبلاد، الجهود التي تبذل لتطبيق قانون الشركات الذي بدأ العمل به في نسيان الماضي، علاوة على مراجعة مجموعة القوانين، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي.



واستعرض الجانبان، الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتدخلات المطلوبة لتحسين الاقتصاد الوطني، حيث أبدى حسن دعمه المستمر للاقتصاد بشكل عام، ودعم جهود الوزارة في تطبيق قانون الشركات والقوانين التي تقوم الوزارة بمراجعتها.





رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي والمدير التنفيذي في البنك الدولي ميرزا حسن، الذي يشغل منصب عميد مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك، برنامج الإصلاح الذي تقوده الوزارة في تطوير وتحسين بيئة الأعمال.