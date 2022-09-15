عاجل

  • هنية: هناك جهات في حركة فتح وجهات خارجية تقف عائقا أمام تطبيق المصالحة

  • رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية: الجهود جارية لاستعادة العلاقات مع الأردن والسعودية

مباشر | لقاء مع يوسف حرب وكيل وزارة الداخلية

شؤون فلسطينية

"الاقتصاد" والبنك الدولي يبحثان جهود تحسين بيئة الأعمال

"الاقتصاد" والبنك الدولي يبحثان جهود تحسين بيئة الأعمال
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي والمدير التنفيذي في البنك الدولي ميرزا حسن، الذي يشغل منصب عميد مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك، برنامج الإصلاح الذي تقوده الوزارة في تطوير وتحسين بيئة الأعمال.

ووضع الوزير، الوفد خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة، في مدينة رام الله، بحضور ممثل البنك لدى فلسطين ستيفان إمبلاد، الجهود التي تبذل لتطبيق قانون الشركات الذي بدأ العمل به في نسيان الماضي، علاوة على مراجعة مجموعة القوانين، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي.

واستعرض الجانبان، الأوضاع الاقتصادية الراهنة والتدخلات المطلوبة لتحسين الاقتصاد الوطني، حيث أبدى حسن دعمه المستمر  للاقتصاد بشكل عام، ودعم جهود الوزارة في تطبيق قانون الشركات والقوانين التي تقوم الوزارة بمراجعتها.

أخبار ذات صلة

اشتية يقلد ممثل اليابان لدى فلسطين نجمة الصداقة من وسام الرئيس

اشتية يقلد ممثل اليابان لدى فلسطين نجمة الصداقة من وسام الرئيس

شاهر سعد رئيسا للاتحاد العربي للنقابات

شاهر سعد رئيسا للاتحاد العربي للنقابات

هنية: الجهود جارية لاستعادة العلاقات مع الأردن والسعودية

هنية: الجهود جارية لاستعادة العلاقات مع الأردن والسعودية

حرب يكشف لـ &#34;دنيا الوطن&#34; نتائج زيارته للقطاع وكيفية الحصول على الجواز البيومتري

حرب يكشف لـ "دنيا الوطن" نتائج زيارته للقطاع وكيفية الحصول على الجواز البيومتري

أبرز ما ناقشته اللجنة التنفيذية في اجتماعها قبل خطاب الرئيس المرتقب في الأمم المتحدة

أبرز ما ناقشته اللجنة التنفيذية في اجتماعها قبل خطاب الرئيس المرتقب في الأمم المتحدة

سلطة النقد تطلق حملة لتشجيع الدفع عبر نقاط البيع لدى محطات المحروقات

سلطة النقد تطلق حملة لتشجيع الدفع عبر نقاط البيع لدى محطات المحروقات

&#34;الداخلية&#34; تعلن إطلاق المنهاج التدريبي للنوع الاجتماعي في قوى الأمن الفلسطيني

"الداخلية" تعلن إطلاق المنهاج التدريبي للنوع الاجتماعي في قوى الأمن الفلسطيني

السفير عطية يلتقي مسؤول أوروبي لوضعه بصورة ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال

السفير عطية يلتقي مسؤول أوروبي لوضعه بصورة ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتية يقلد ممثل اليابان لدى فلسطين نجمة الصداقة من وسام الرئيس

اشتية يقلد ممثل اليابان لدى فلسطين نجمة الصداقة من وسام الرئيس

شاهر سعد رئيسا للاتحاد العربي للنقابات

شاهر سعد رئيسا للاتحاد العربي للنقابات

&#34;الاقتصاد&#34; والبنك الدولي يبحثان جهود تحسين بيئة الأعمال

"الاقتصاد" والبنك الدولي يبحثان جهود تحسين بيئة الأعمال

سلطة النقد تطلق حملة لتشجيع الدفع عبر نقاط البيع لدى محطات المحروقات

سلطة النقد تطلق حملة لتشجيع الدفع عبر نقاط البيع لدى محطات المحروقات

&#34;الداخلية&#34; تعلن إطلاق المنهاج التدريبي للنوع الاجتماعي في قوى الأمن الفلسطيني

"الداخلية" تعلن إطلاق المنهاج التدريبي للنوع الاجتماعي في قوى الأمن الفلسطيني

السفير عطية يلتقي مسؤول أوروبي لوضعه بصورة ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال

السفير عطية يلتقي مسؤول أوروبي لوضعه بصورة ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال

محكمة بداية رام الله تصدر حكما بالسجن المؤبد وغرامة مالية لمدان بتهمة بيع مخدرات

محكمة بداية رام الله تصدر حكما بالسجن المؤبد وغرامة مالية لمدان بتهمة بيع مخدرات

رام الله: حكم بالسجن المؤبد 15 سنة لمدان بتهمة بيع مخدرات ومؤثرات عقلية

رام الله: حكم بالسجن المؤبد 15 سنة لمدان بتهمة بيع مخدرات ومؤثرات عقلية

منوعات

شاهد: هجوم غريب من ناهد السباعي ضد محمد رمضان

شاهد: هجوم غريب من ناهد السباعي ضد محمد رمضان

شاهد: مي العيدان تحدث ضجة بعدد القضايا التي رفعتها ضد الفنانين

شاهد: مي العيدان تحدث ضجة بعدد القضايا التي رفعتها ضد الفنانين

شاهد: مطربة مصرية شهيرة تبكي على الهواء بسبب التنمر على وزنها

شاهد: مطربة مصرية شهيرة تبكي على الهواء بسبب التنمر على وزنها

طليق آيتن عامر يلفت الأنظار بآخر رسالة غامضة له

طليق آيتن عامر يلفت الأنظار بآخر رسالة غامضة له

محكمة مصرية تصدر قرار بحبس طليق منة عرفة وغرامة مالية ضخمة

محكمة مصرية تصدر قرار بحبس طليق منة عرفة وغرامة مالية ضخمة

شاهد: مؤلف فيلم الجزيرة يهاجم باسم سمرة ويكذبه

شاهد: مؤلف فيلم الجزيرة يهاجم باسم سمرة ويكذبه

شاهد كيف تفاعل الفنانين مع الفتاة التي اقتحمت المصرف اللبناني

شاهد كيف تفاعل الفنانين مع الفتاة التي اقتحمت المصرف اللبناني

شاهد: ابن عبير سندر عارضة الأزياء يحرجها على الهواء مباشرة

شاهد: ابن عبير سندر عارضة الأزياء يحرجها على الهواء مباشرة

شاهد: إليسا تتوجه للقضاء لمحاكمة فنان لبناني شهير

شاهد: إليسا تتوجه للقضاء لمحاكمة فنان لبناني شهير

شاهد: ضرة بوسي تخرج عن صمتها وتكذبها.. &#34;جوزي هيطلقها&#34;

شاهد: ضرة بوسي تخرج عن صمتها وتكذبها.. "جوزي هيطلقها"

عربي

الأردن: انتشال جثة عاشرة من تحت أنقاض المبنى المنهار في عمّان

الأردن: انتشال جثة عاشرة من تحت أنقاض المبنى المنهار في عمّان

ميقاتي يؤكد على عدم مغادرته القصر الرئاسي حتى تتألف الحكومة

ميقاتي يؤكد على عدم مغادرته القصر الرئاسي حتى تتألف الحكومة

أمير قطر عن أزمة المقاطعة: لا أودّ الحديث عن الماضي بل نتطلع للمستقبل

أمير قطر عن أزمة المقاطعة: لا أودّ الحديث عن الماضي بل نتطلع للمستقبل

مصرع ثمانية أشخاص بحادث انهيار مبنى سكني في الأردن

مصرع ثمانية أشخاص بحادث انهيار مبنى سكني في الأردن